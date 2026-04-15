Cómo impactan el ácido oleico y palmítico en el riesgo de desarrollar diabetes

Archivo - Cocinar vertiendo aceite de oliva en una sartén. - IGOR PLOSKIN/ ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ácido palmítico se asocia con alteraciones en la sensibilidad a la insulina, mientras que el ácido oleico podría contrarrestarlas y ejercer un efecto protector, relacionado con un menor riesgo de diabetes tipo 2, según recoge un estudio de revisión liderado por equipos del área de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERDEM) en la Universidad de Barcelona.

El trabajo, publicado en 'Trends in Endocrinology & Metabolism' ('Cell Press'), ha analizado el papel del ácido palmítico y el ácido oleico, principales ácidos grasos de la dieta, en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Según afirma, la calidad de la grasa que se incluye en la dieta tiene un papel relevante en la salud, frente a la cantidad total consumida.

Según señalan los investigadores, a nivel molecular, el ácido palmítico, presente en el aceite de palma, favorece la acumulación de lípidos bioactivos potencialmente tóxicos, promueve estados de inflamación crónica de bajo grado y contribuye a la disfunción de orgánulos celulares, como el retículo endoplásmico o la mitocondria.

Todos estos procesos están "estrechamente relacionados" con el deterioro de la acción de la insulina y con la progresión de la enfermedad metabólica.

En contraposición, apuntan que el ácido oleico muestra un perfil metabólico más favorable y, en concreto, favorece el almacenamiento de los lípidos de una forma que tiene bajo impacto en los procesos fisiológicos. Este ácido graso, con una alta presencia en el aceite de oliva, ayuda a preservar la correcta señalización de la insulina en tejidos clave como el hígado, el músculo o el tejido adiposo.

Los autores del estudio también afirman que podría contrarrestar muchos de los efectos adversos inducidos por el ácido palmítico, lo que explicaría por qué patrones dietéticos ricos en grasas monoinsaturadas, como la dieta mediterránea, se relacionan de forma consistente con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y otras enfermedades metabólicas.

A pesar de los resultados obtenidos, aseguran que se necesitan investigaciones más precisas, que consideren variables como el origen de los ácidos grasos, su contexto dietético, la interacción con otros nutrientes y los distintos métodos de procesamiento de los animales, para aclarar las discrepancias observadas en estudios epidemológicos.

De este modo, consideran que se podrá definir mejor el impacto real que tienen los distintos tipos de grasa en la salud metabólica y, a partir de ello, diseñar estrategias nutricionales más eficaces para la prevención y el manejo de la diabetes tipo 2.

En este proyecto, han colaborado el investigador del CIBERDEM en el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV) Ricardo Rodríguez-Calvo, la investigadora del área de Enfermedades Cardiovasculares del CIBER (CIBERCV) en el Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) Marta Tajes y el investigador de la Universidad de Lausana (Suiza) Walter Wahli.