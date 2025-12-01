IKEA, la SEN, la URJC y el CIBEROBN ponen en marcha un estudio sobre hábitos alimentarios y emociones entorno a la mesa

Archivo - Primer plano de la pareja desayunando en la mesa de comedor. - DRAZEN ZIGIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

IKEA, la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) del Instituto de Salud Carlos III han anunciado la puesta en marcha de una investigación pionera sobre hábitos alimentarios, tecnología y emociones entorno a la mesa, cuyos resultados se darán a conocer en el primer trimestre de 2026.

Para ello se llevarán a cabo dos estudios: uno liderado por la SEN y la URJC, en el que se analizará la respuesta cerebral mediante equipos biométricos e inteligencia artificial en distintos contextos de preparación y consumo de alimentos; y otro liderado por CIBEROBN, en el que explorarán patrones alimentarios y el uso de pantallas durante las comidas.

Para IKEA, "conocer el comportamiento de los españoles en los hogares es muy relevante y, para ello, utiliza tanto estudios internos como asociaciones con partners especializados que puedan adentrarse en territorios más desconocidos".

"Queremos invitar a la reflexión y a la movilización, pero siempre desde el rigor; unirnos a expertos de esta envergadura creemos que es clave para arrojar cifras útiles que nos ayuden a poner el acento en una situación actual y dar pasos hacia la solución. Creemos que desde el hogar podemos fomentar una vida mejor para los individuos y la sociedad", señala Berta Madera, responsable de estudios de IKEA.

UNA FOTOGRAFÍA DE LO QUE SE HACE EN TORNO A LA COCINA Y LA MESA

La SEN y la URJC llevará a cabo un estudio de campo con equipos biométricos e inteligencia artificial para detectar la respuesta cerebral y el bienestar emocional que produce preparar comida en casa, consumir comida precocinada, comer solos, acompañados o utilizando dispositivos móviles. "Este estudio pionero combina inteligencia artificial y tecnología biométrica para analizar cómo la cocina y los hábitos que la rodean también pueden ayudarnos a reconectar emocionalmente en un mundo hiperconectado", destaca Ana Reyes, Catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados en la URJC.

De forma complementaria, el personal investigador del CIBEROBN analizará patrones alimentarios mediante entrevistas y encuestas. "Abordaremos no solo qué alimentos se consumen y cómo se preparan, sino también las condiciones en las que se realizan estas actividades, incluyendo factores como el tiempo, el entorno, los rituales sociales o familiares, y cómo influye el uso de pantallas en todo ello", apunta el doctor Fernández Aranda, investigador del CIBEROBN.

En su opinión, "es muy relevante el hecho de integrar factores ambientales, sociales y culturales en el estudio de los hábitos alimentarios"; por tanto, creen que este enfoque puede contribuir a entender mejor el comportamiento humano y abrir nuevas líneas en investigación en salud cerebral, mental y hábitos de vida.