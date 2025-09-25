Identifican factores predictores del consumo de alimentos ultraprocesados en niños españoles

ALICANTE, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los niños y niñas de cuatro años presentan un consumo medio diario de alimentos ultraprocesados (AUP) de 414,6 grados por día, lo que representa aproximadamente el 33 por ciento de la ingesta total, según un estudio realizado por investigadores de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición (Epinut) de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), liderados por el profesor Jesús Vioque, y que identifica los principales factores maternos, socio-demográficos y de estilo de vida que influyen en el consumo de estos alimentos en dicho grupo de edad.

El trabajo, publicado en la revista 'Appetite', ha sido liderado por Laura M. Compañ y Sandra González y se basa en datos de 1.736 parejas y sus descendientes que participaron en el estudio de cohorte 'Infancia y medio ambiente'.

Los resultados muestran que los niños y niñas de cuatro años presentan un consumo medio diario de AUP de 414,6 gramos por día, lo que representa aproximadamente el 33% de la ingesta total. Los grupos de AUP más consumidos en la infancia fueron los productos lácteos ultraprocesados (44,3%), las bebidas azucaradas y zumos industriales (17,8%) y los dulces y repostería industrial (16,5%).

El consumo de AUP fue mayor en los niños y niñas que tuvieron una mayor exposición diaria a la televisión (más de 1,5 horas al día). También, lo fue en los hijos e hijas de madres que durante el embarazo tuvieron una mayor ingesta de AUP. En cambio, el consumo de AUP fue menor entre los niños y niñas cuyas madres tenían 30 años o más, según ha explicado la UMH en un comunicado.

Para la institución académica, "estos hallazgos refuerzan el compromiso" del grupo Epinut y de la UMH, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp) con la investigación epidemiológica en nutrición, "mediante evidencias sólidas para orientar futuras políticas de prevención en salud basadas en la disminución de factores de riesgo modificables, especialmente en la infancia".