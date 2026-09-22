Identifican cuatro perfiles de comportamiento alimentario asociados a la composición corporal en niños de 3 a 6 años

Imagen de los investigadores. - ISCIII

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo análisis ha identificado cuatro perfiles de comportamiento alimentario en niños y niñas de entre 3 y 6 años y ha estudiado su relación con distintos indicadores de composición corporal, como el índice de masa corporal, la grasa corporal y la masa libre de grasa.

Así lo revela este nuevo estudio del proyecto CORALS, liderado por personal investigador del grupo GENUD de la Universidad de Zaragoza, el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN).

La investigación, titulada 'Eating Behavior Latent Profiles and Their Associations With Body Composition in Early Childhood: The CORALS Cohort',ha sido publicada en la revista científica 'Obesity' y, según sus autores, aporta evidencia relevante sobre una etapa clave para el desarrollo de la regulación del apetito y la composición corporal.

El estudio ha contado con la participación de 1.208 preescolares de siete ciudades españolas (Barcelona, Córdoba, Pamplona, Reus, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza). Se realizaron medidas antropométricas para evaluar la composición corporal de los niños y niñas.

Para el análisis del comportamiento alimentario, las familias completaron el cuestionario CEBQ (Child Eating Behaviour Questionnaire), que evalúa ocho rasgos relacionados con la aproximación y la evitación a los alimentos. A partir de estas respuestas, se realizaron análisis de perfiles latentes para identificar patrones de comportamiento que se dan de forma conjunta.

Los resultados muestran que existen cuatro perfiles de comportamiento alimentario en ambos sexos: controlador; ávido; típico y evasivo. En general, los niños y niñas con el perfil de comedor ávido presentaron valores más altos en los indicadores de composición corporal, mientras que aquellos con el perfil evasivo mostraron valores más bajos.

El perfil de comedores controladores se asoció con valores más bajos de grasa corporal en las niñas, pero con una mayor masa libre de grasa en los niños, lo que sugiere que un mismo patrón de comportamiento alimentario puede relacionarse de forma diferente con el cuerpo según el sexo.

"Identificar perfiles de comportamiento alimentario en lugar de analizar comportamientos aislados permite entender mejor cómo se relacionan realmente los niños y niñas con la alimentación en su contexto diario. Estos resultados abren la puerta a estrategias de prevención y seguimiento nutricional más personalizadas desde la etapa preescolar", señalan las investigadoras.

El estudio ha sido realizado por la investigadora Andrea Jimeno-Martínez, bajo la supervisión de la Dra. Guiomar Masip, la doctora María Luisa Miguel-Berges y el doctor Luis A. Moreno, investigador principal del grupo GENUD.

Todo el equipo pertenece a la Universidad de Zaragoza, al IIS Aragón y al CIBEROBN. Además, el trabajo ha contado con la colaboración de otros grupos del CIBEROBN y de instituciones como la Universidad Rovira i Virgili y el Instituto de Investigación Pere Virgili (URV-IISPV), el Instituto Maimónides de Investigaciones Biomédicas de Córdoba (IMIBIC), el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), el Hospital Clínico Universitario de Santiago, la Universidad de Valencia, la Universidad de Navarra, el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdisNA) y el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de Barcelona.