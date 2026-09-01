Por qué los hombres sienten que los programas para adelgazar no están hechos para ellos

Archivo - Imagen de recurso de un hombre obeso despertándose sentado en la cama. - KIKUJIARM/ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad Anglia Ruskin (Reino Unido)revela que muchos hombres consideran que los programas para perder peso están diseñados principalmente desde una perspectiva femenina y no responden a las necesidades específicas de su género. Además, el trabajo destaca que el apoyo de parejas y amigos podría ser una herramienta eficaz para ayudarles a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso.

Según resaltan los autores, el sobrepeso y la obesidad constituyen actualmente importantes problemas de salud pública en el Reino Unido, especialmente entre los hombres adultos. En 2022, el 67 por ciento de los adultos presentaba sobrepeso u obesidad. Por grupos de edad, la prevalencia fue especialmente elevada entre los hombres de 35 a 44 años (75%), de 45 a 54 años (73%) y de 55 a 64 años (80%).

Los investigadores señalan que las mujeres han estado sobrerrepresentadas como participantes en los estudios sobre pérdida de peso, lo que pone de manifiesto la escasez de investigaciones que analicen las percepciones y experiencias de los hombres en este ámbito. En particular, destacan la falta de datos sobre las barreras y los factores que pueden facilitar el mantenimiento del peso perdido a largo plazo.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue recopilar las percepciones y experiencias vividas sobre la pérdida y el mantenimiento del peso en hombres adultos, para ampliar nuestra comprensión de las perspectivas masculinas sobre las dietas.

La investigación, publicada en la revista 'PLOS ONE', contó con la participación de 24 hombres y se basó en entrevistas realizadas para analizar sus percepciones y experiencias en torno a las iniciativas de pérdida de peso. El estudio siguió un diseño cualitativo descriptivo y exploró, además, los mecanismos de apoyo que utilizan para alcanzar sus objetivos y mantener los cambios a largo plazo, con el propósito de contribuir al desarrollo de estrategias que favorezcan hábitos de vida más sostenibles.

En general, los participantes mostraron una percepción negativa de las dietas y señalaron que muchos programas de pérdida de peso están diseñados desde una perspectiva femenina. Asimismo, destacaron la necesidad de desarrollar enfoques y mensajes específicamente dirigidos a los hombres, así como de abordar el carácter cíclico de las dietas.

Esto se sumó a barreras como la baja motivación, las exigencias del estilo de vida y la desinformación, especialmente en torno a las dietas. Los que llevaron a cabo una dieta se centraron en la estética por encima de los factores de salud y describieron una impulsividad para hacer dieta.

LA IMPORTANCIA DEL APOYO

La investigación destaca tres sistemas de apoyo específicos como estrategias potencialmente efectivas para fomentar un compromiso sostenible con el manejo dietético. Las implicaciones prácticas de este estudio resaltan este sistema de apoyo compañero-mentor-cónyuge como fundamental para el éxito temprano y sostenido, con especial énfasis en el apoyo conyugal.

Además, para prácticas de estilo de vida sostenibles aplicables a hombres adultos, las iniciativas de pérdida de peso deberían considerar la simplicidad oportunista junto con logros rápidos, recompensas tempranas y un grado adaptado de competitividad social en torno a las mejoras estéticas, por encima de los requisitos específicos de salud.

En resumen, los hallazgos de este estudio destacan que los cambios sostenibles en el estilo de vida, específicos para la población masculina, deben adaptarse a las necesidades de género y no generalizarse.