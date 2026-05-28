Archivo - La granada puede "favorecer un envejecimiento saludable" al mejorar parámetros de la función cognitiva, según un estudio - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / DEJAN LECIC - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La profesora titular de Nutrición y Dietética de la británica Universidad Metropolitana de Manchester, la doctora Grace Farhat, es la investigadora principal de un estudio que muestra que "el extracto de granada rico en punicalagina, el polifenol más abundante presente de forma natural en esta fruta, podría ayudar a favorecer un envejecimiento saludable al mejorar parámetros relacionados con la función cognitiva".

Este elemento podría ayudar también a "reducir marcadores inflamatorios asociados al deterioro relacionado con la edad", según ha indicado durante la presentación de este trabajo multicéntrico en el evento 'Vitafoods Europe 2026', que se ha celebrado recientemente en Barcelona.

Para llegar a estas conclusiones, esta análisis recoge que los científicos participantes han analizado los efectos de la suplementación diaria con extracto de granada en adultos de entre 55 y 70 años durante un periodo de 12 semanas, centrándose "en su impacto sobre la inflamación crónica de bajo grado asociada al envejecimiento, la presión arterial, biomarcadores relacionados con la salud vascular y parámetros de función cognitiva".

Así, a través de los resultados de este estudio, publicados en la revista especializada 'Geriatrics', Farhat ha indicado que "los hallazgos sugieren que la suplementación con extracto de granada tiene el potencial de mejorar la función cognitiva y podría ofrecer una estrategia prometedora para prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores".

En concreto, y según se ha señalado en este encuentro, los investigadores observaron "mejora en una prueba cognitiva relacionada con el razonamiento y la función ejecutiva". Debido a que el deterioro cognitivo "puede comenzar en la mediana edad", la prevención temprana "constituye una de las principales líneas de investigación en envejecimiento saludable", se ha expuesto.

DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE BIOMARCADORES INFLAMATORIOS

Junto a ello, este trabajo muestra que se ha constatado "una disminución significativa de los biomarcadores inflamatorios IL-6 e IL-1B en el grupo que recibió extracto de granada". "Además, la presión arterial sistólica disminuyó significativamente" en el mismo grupo, expone el mismo, que también ofrece la información de que "la inflamación crónica de bajo grado relacionada con el envejecimiento se asocia con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y deterioro neurodegenerativo".

Ante ello, Farhat, que ha liderado este ensayo con 86 participantes, de los que 76 lo completaron, ha afirmado que este "muestra que la suplementación diaria con extracto de granada tiene el potencial de reducir la inflamación crónica de bajo grado asociada al envejecimiento vascular". "Observamos reducciones significativas en biomarcadores inflamatorios clave, junto con una disminución relevante de la presión arterial sistólica", ha resumido.

"También, registramos un aumento significativo de IGF-1 circulante, una hormona considerada biomarcador del envejecimiento", ha insistido, al tiempo que ha declarado que "se ha demostrado que IGF-1 desempeña un papel en la reducción del estrés oxidativo y de la señalización inflamatoria, lo que sugiere un posible efecto protector frente al envejecimiento vascular normal".

Por último, esta investigadora, que ha señalado que "los polifenoles son compuestos naturales presentes en alimentos de origen vegetal como el aceite de oliva, los frutos secos, las verduras, el té y las bayas", y que ha afirmado que "se cree que ayudan al organismo a reducir el estrés oxidativo y la inflamación crónica", ha finalizado indicando que "el siguiente paso es ampliar estos hallazgos mediante estudios de mayor duración, con especial atención a la función cognitiva y para comprender mejor el papel de la microbiota intestinal y su influencia en la producción de metabolitos bioactivos derivados de la punicalagina".