Gazpacho sí, pero no cualquiera: en qué fijarse antes de comprarlo en el supermercado

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MADRID, 27 Jul. (7DIZIONES) -

Con la llegada de las altas temperaturas, el gazpacho se convierte en uno de los imprescindibles de millones de hogares españoles. Su elevado contenido en agua, junto con el aporte de vitaminas, de minerales, y de antioxidantes, lo sitúan entre las opciones más recomendables para el verano.

Sin embargo, los expertos recuerdan que no todos los gazpachos son iguales, y advierten de que, aunque puede consumirse a diario dentro de una dieta equilibrada, existen determinadas patologías que requieren adaptar su consumo.

Para ello, ahondar un poco más en este asunto desde Europa Press Salud Infosalus pedimos ayuda a Rocío Práxedes, dietista-nutricionista de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud Valencia, quien subraya sobre el gazpacho que éste será saludable siempre y cuando forme parte de un patrón de alimentación equilibrado.

UN PRODUCTO BAJO EN CALORÍAS Y GRASA

"Ningún alimento o plato puede cubrir por sí solo todos los nutrientes y la energía que una persona necesita a diario. Aún así, el gazpacho es una opción interesante por su bajo contenido en calorías y grasa, su alto aporte de agua, y su contenido apreciable de potasio y de vitamina C", añade.

En concreto, esta experta detalla que el gazpacho contribuye a la hidratación y a la termorregulación por varios mecanismos:

·Contenido de agua: 90 % que favorece la reposición de líquidos.

·Electrolitos: aporta potasio (167 mg/100 g), útil para el equilibrio hídrico intracelular.

·Baja carga digestiva: facilita la tolerancia en días de calor, evitando comidas pesadas.

·Antioxidantes vegetales: vitamina C, licopeno, y carotenoides ayudan a reducir estrés oxidativo asociado a altas temperaturas.

·Estimula la ingesta de verduras: útil para personas que en verano reducen el consumo de platos cocinados.

EN QUÉ FIJARSE AL COMPRAR GAZPACHO

Ahora bien, esta dietista-nutricionista sí advierte, tal y como hemos comentado antes, de que no todos los gazpachos son igual de recomendables: "Para elegir una opción saludable conviene revisar el etiquetado y comprobar que los ingredientes se limitan a hortalizas, el tipo de aceite utilizado (preferiblemente AOVE), la cantidad de aceite, y el contenido de sal (cuanto menor, mejor). Estas características suelen encontrarse en los gazpachos de la línea de refrigerados".

Con todo ello, esta especialista de Quirónsalud Valencia hace hincapié en que una alimentación saludable es aquella que cubre el 100% de las necesidades nutricionales, y aquella que se adapta a la situación clínica de cada persona.

"En general, el gazpacho es una opción saludable, pero quienes tienen insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardiaca, niveles altos de potasio en sangre, diabetes, o disfagia, por ejemplo, es decir, alteraciones analíticas específicas o patologías que requieren limitar la ingesta de líquidos y/o de minerales, o que deben evitar ciertas texturas, necesitan una valoración individual. La nutrición clínica requiere precisión: ningún alimento es 'bueno' o 'malo' por sí mismo; sino que importa el patrón global y el contexto de cada paciente", insiste Rocío Práxedes.