Cómo funciona la cafeína y cómo afecta a nuestro sueño (o no)

MADRID, 9 Feb. (EDIZIONES) -

Hay determinadas personas a las que, misteriosamente, no les afecta para nada el consumo de café; mientras que otras no pueden beber ni una taza de café al día porque les afecta, y notablemente, a su descanso nocturno.

Para entender cómo funciona la cafeína y por qué lo hace en unas personas sí, y en otras no, entrevistamos en Europa Press Infosalus a la doctora Rybel Wix, miembro del grupo de trabajo de Insomnio de la Sociedad Española del Sueño (SES), quien explica que "la cafeína es un inhibidor de los receptores de la adenosina".

Explica que cuando va pasando el día, el metabolismo de las células produce sustancias, derivadas del metabolismo celular; siendo la adenosina una de ellas. "Entonces, cuando las células trabajan la producen y la cafeína las bloquea. Además, la adenosina va aumentando durante el día y produce el sueño. Entonces, la cafeína la bloquea y no te produce el sueño", especifica esta experta.

HASTA QUÉ HORA TOMAR LA ÚLTIMA TAZA DE CAFÉ

En general, dice esta experta en Medicina del Sueño que hasta la hora de comer que se puede tomar café en su opinión porque si no toda la presión del metabolismo celular que se produce durante el día, y que induce a abrir las puertas del sueño, se va a bloquear entonces con la cafeína.

Cuenta a su vez esta doctora que la cafeína pasa rápido al torrente sanguíneo y después al cerebro, y hasta 6 horas antes de irte a la cama se podría tomar café: "Todos tenemos un periodo de somnolencia fisiológica (somnolencia postpandrial), que es la hora de la siesta, y en la que todos tenemos tendencia al sueño. Aquí en este pico podemos tomar café. Y hasta ahí podemos tomarlo porque si no bloqueamos los receptores que inducen el sueño. Entre 6 y 12 horas dura el efecto de la cafeína, aunque no es lineal tampoco".

Sobre cómo afecta la cafeína a cada persona, la doctora Wix remarca que todo depende de lo activos que sean los receptores de cada uno, y también de la tolerancia de cada uno, de la resistencia que tenga a la cafeína. "Hay personas a las que les hace poco", asevera, al mismo tiempo que recuerda que hay muchos estimulantes, como también sería la teína, "incluso el mismo chocolate es activador", aprecia la experta.

¿BENEFICIOS PARA LA SALUD DE TOMAR CAFÉ?

En este sentido, preguntamos a esta doctora por los posibles beneficios de tomar café para nuestra salud, a lo que insiste en que "el café no hay que demonizarlo", sino que se puede tomar, "pero a la hora que se puede tomar". "Está bien porque te activa, pero luego por la noche perjudica el sueño, no interfiere en éste hasta la hora de comer", insiste la doctora Wix.

En cuando a otros beneficios para la salud que puede aportarnos el café apunta que es antioxidante, que mejora la atención de las personas, y que es un buen activador. "Se puede tomar, todo en su justa medida puede ser un buen activador", mantiene la miembro de la Sociedad Española del Sueño.

De hecho, destaca que el café por la mañana se puede tomar, "es un buen activador", y a muchas personas les viene bien. "Esa necesidad de tomar café, o esa 'adicción' no es que necesites más café para despertarte, no genera tolerancia, ni cada vez necesitas más café para despertarte, no pasa esto con el café. Nos viene bien como activador. Pero no es una droga que cada vez necesitas más para despertarte", aclara Rebel Wix.

Por otro lado, le pedimos que nos especifique cuántas tazas de café se pueden tomar al día para no interferir en nuestro sueño nocturno: "El número de tazas de café que se toma una persona al día te da una idea del grado de somnolencia del paciente. Lo normal es hasta tres cafés al día".

EL CAFÉ DESCAFEINADO

Asimismo, le preguntamos por el café descafeinado y si éste sigue teniendo cafeína, a lo que responde afirmativamente, remarcando que "no hay evidencia científica sobre el descafeinado, por lo que hay que tener cuidado con él". Es más, considera esta experta en Medicina del Sueño que no se debe tomar un descafeinado en la cena porque puede interferir en el sueño.

Pero también advierte de que no es un buen hábito tomar café por la noche, "es un mal hábito de sueño". Por eso, la doctora Wix insiste en que debemos tomar café como en todo "en su justa medida", es un "buen activador y se puede tomar por la mañana", aparte de que tiene antioxidantes.