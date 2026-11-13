Frutos secos a diario, legumbres tres veces por semana y alimentos frescos: así se construye una dieta mediterránea

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VALÈNCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), en colaboración con la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, ha presentado dos nuevos materiales para ayudar a la ciudadanía a conocer, evaluar y mejorar sus hábitos alimentarios.

El principal recurso es un cuestionario online basado en el Estudio PREDIMED que, a través de 14 preguntas, permite conocer el grado de adherencia de cada persona a la dieta mediterránea. Esta herramienta funciona como un termómetro de los hábitos alimentarios, ya que ayuda a identificar hasta qué punto la alimentación de cada persona se ajusta a las recomendaciones de este patrón y qué aspectos puede mejorar.

La iniciativa se completa con una infografía divulgativa, elaborada conjuntamente por la Comisión de Nutrición Comunitaria del CODiNuCoVa y Salud Pública, que recoge sus principales características, beneficios y recomendaciones para incorporarlo a la vida cotidiana. Esta infografía está disponible para su descarga gratuita en la web del Colegio Oficial.

"Con esta iniciativa queremos acercar la dieta mediterránea a la ciudadanía de una forma práctica y sencilla. Muchas veces conocemos las recomendaciones generales, pero no somos conscientes de hasta qué punto las aplicamos en nuestra alimentación diaria. Este cuestionario permite hacer esa reflexión, identificar qué aspectos seguimos manteniendo y reconocer cuáles podemos mejorar. El objetivo no es solo obtener una puntuación, sino ofrecer una oportunidad para revisar nuestros hábitos y empezar a incorporar pequeños cambios", ha explicado Maite Navarro, presidenta del CODiNuCoVa.

MUCHO MÁS QUE UNA FORMA DE COMER

Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la dieta mediterránea es "mucho más" que un modelo de alimentación: representa un estilo de vida saludable, sabroso y sostenible, estrechamente vinculado al territorio, la cultura gastronómica y la convivencia.

Se caracteriza por priorizar los alimentos frescos, de proximidad y de temporada, cocinados de forma sencilla y tradicional, y por aprovechar las hierbas aromáticas y especias para potenciar el sabor de los platos.

Su base está formada por verduras, hortalizas, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. El aceite de oliva virgen extra constituye la principal grasa de adición, mientras que el pescado, el marisco, los huevos y los productos lácteos forman parte de una alimentación variada y equilibrada.

Por su parte, las carnes magras deben consumirse en cantidades moderadas, limitando especialmente la carne roja. Sin embargo, mantener este patrón también implica prestar atención a determinados hábitos que pueden quedar desplazados en la alimentación cotidiana.

Reducir la presencia de legumbres en los menús, consumir menos frutas y verduras, elegir con menor frecuencia alimentos frescos y de temporada o sustituir preparaciones tradicionales por productos altamente procesados son algunas de las prácticas que pueden alejarnos de sus recomendaciones.

"Cuando hablamos de recuperar la dieta mediterránea, no nos referimos únicamente a consumir más frutas y verduras o utilizar aceite de oliva. También hablamos de dar protagonismo de las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos y los alimentos frescos y de temporada en nuestros menús. Son alimentos que deberían formar parte de nuestra alimentación habitual y que, en ocasiones, han ido perdiendo presencia frente a otras opciones. Volver a darles espacio es una de las claves para mantener un patrón alimentario saludable y preservar nuestra cultura gastronómica", ha señalado María Alonso, responsable de Proyectos del CODiNuCoVa.