Las frutas y cereales enteros en la dieta pueden reducir el riesgo de Alzheimer

TARRAGONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha demostrado que priorizar alimentos con bajo índice glucémico, como la mayoría de frutas y los cereales enteros, puede reducir el riesgo de Alzheimer y otros tipos de demencias.

Se ha hecho junto al Centro de Tecnología Ambiental, Alimentaria y Toxicológica (TecnATox) y el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV), y se ha publicado en 'International Journal of Epidemiology', informa la URV este miércoles en un comunicado.

El equipo analizó datos de más de 200.000 adultos del Reino Unido que no tenían demencia cuando empezó el seguimiento, y tras un seguimiento medio de 13,25 años se comprobó que un total de 2.362 personas desarrollaron demencias.

Los resultados muestran que el consumo de alimentos de menor índice glucémico se asocia a un menor riesgo de desarrollar demencias, mientras que valores más elevados incrementan su riesgo: las dietas con un índice glucémico de bajo a moderado se relacionaron con una reducción del 16% del riesgo de padecer Alzheimer, mientras que valores más altos se relacionaron con un incremento del 14%.

La catedrática de la URV, investigadora Icrea y directora del Centro TecnATox de la URV, que ha liderado la investigación, Mònica Bulló, ha afirmado que los resultados indican que el seguimiento de una alimentación rica con alimentos de índice glucémico bajo, como la fruta, las legumbres o los cereales integrales, "podría disminuir el riesgo de deterioro cognitivo, Alzheimer y otros tipos de demencias".

Según los investigadores, estos resultados "ponen el foco" en la importancia de tener en cuenta tanto la cantidad como la calidad de los hidratos de carbono, como estrategia de prevención y manejo de las demencias.