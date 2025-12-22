Esta es la forma correcta de descongelar alimentos para evitar intoxicaciones en Navidad

Archivo - Comida en un tupper. - EUROPAPRESS - Archivo

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria balear de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha difundido un conjunto de recomendaciones básicas para evitar intoxicaciones durante las fiestas de Navidad, entre las cuales hay cómo descongelar los alimentos y cómo conservarlos. Incluyen también las medidas de higiene a tener en cuenta en el momento de cocinar.

Sobre cómo descongelar los alimentos, Salud recuerda que existen tres maneras para hacerlo de manera segura: en el frigorífico, en agua fría o utilizando el microondas. En este sentido, se recomienda descongelar los alimentos a temperatura de refrigeración, en la nevera, y evitar hacerlo a temperatura ambiente.

En caso de descongelar alimentos en agua fría, se debe cambiar el agua cada media hora para asegurar que se mantiene fría y evitar descongelar con agua caliente. Para descongelar alimentos cocinados puede utilizarse el microondas, pero no se recomienda hacerlo con alimentos crudos.

Durante el proceso de descongelación, es importante evitar la descongelación con agua caliente, las contaminaciones cruzadas con alimentos que deban consumirse crudos y colocar el producto en un recipiente con rejilla para que no se mezcle con el líquido de la descongelación. Por lo general, una vez que los alimentos están descongelados deben cocinarse de inmediato.

HIGIENE, MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Por otra parte, Salud recomienda también lavarse las manos antes y diversas veces durante la preparación de los alimentos, así como limpiar bien las superficies y los utensilios entre la manipulación de alimentos diferentes y proteger bien la comida en recipientes cerrados.

Además, se han de separar los alimentos crudos y los cocinados, y conservarlos en recipientes separados para evitar su contacto. Se deben limpiar los utensilios, como cuchillos o tablas, para cortar alimentos diferentes, como el pescado crudo, la carne o las verduras. Los alimentos cocinados deben dejarse en la parte superior del frigorífico y los crudos, como verduras y carne, en la parte inferior y también separados.

Respecto a la conservación, los alimentos deben mantenerse a temperaturas seguras. Los alimentos cocinados deben refrigerarse lo antes posible y evitar dejarlos fuera del frigorífico más de dos horas. Debe prepararse la comida con la mínima antelación posible.

Por último, Salud recomienda elegir alimentos saludables, frescos y bien etiquetados, consumiéndolos antes de la fecha de caducidad, utilizar agua potable, lavar las frutas y verduras (especialmente si se tienen que consumir crudas) y comprar en establecimientos con garantías sanitarias adecuadas.