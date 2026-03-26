Fibra de trigo y salud intestinal: el estudio en ratones que revela que el pan integral puede proteger de la inflamación

Archivo - Cereales integrales - FCAFOTODIGITAL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cambios en la producción de alimentos, especialmente el mayor uso de productos de trigo altamente refinados, han reducido el consumo de fibra de trigo en la dieta, lo que podría contribuir al aumento de la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

La fibra de trigo, especialmente la del salvado presente en el pan integral y otros cereales completos, ayuda a regular el tránsito intestinal, alimentar a las bacterias beneficiosas del intestino y aumentar la sensación de saciedad, al tiempo que contribuye a controlar el colesterol y la glucosa en sangre.

UN COMPONENTE HABITUAL EN LA DIETA BAJO LA LUPA

Enriquecer la dieta con fibra de trigo protege a los ratones contra la inflamación intestinal, según un estudio publicado por investigadores del Instituto de Ciencias Biomédicas (IBMS) de la Universidad Estatal de Georgia (Estados Unidos).

Este hallazgo ayuda a explicar el aumento de la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) y sugiere que consumir alimentos integrales de trigo podría reducir el riesgo de padecerla.

El trabajo, que se recoge en dos artículos de investigación en las revistas 'Science Advances' y 'Mucosal Immunology', investigó el impacto de la fibra de trigo, presente en el trigo integral y en los panes integrales, pero prácticamente ausente en los "panes blancos" y otros productos elaborados con harinas refinadas.

Los investigadores descubrieron que el metabolismo de la fibra de trigo por parte de las bacterias intestinales generaba metabolitos antiinflamatorios bioactivos, incluidos polifenoles, que reprogramaban las células inmunitarias intestinales para suprimir la inflamación, protegiendo así a los ratones del desarrollo de inflamación intestinal aguda y crónica.

Si estos hallazgos se confirman en humanos, sugieren que elegir panes, pastas y otros productos elaborados con harina integral, en lugar de versiones refinadas, podría reducir el riesgo de desarrollar EII. Además, los estudios indican que añadir fibra de trigo a los alimentos procesados también puede aportar este beneficio.

¿TIENE SENTIDO VOLVER AL PAN INTEGRAL PARA CUIDAR EL INTESTINO?

La fibra de trigo es solo una de las muchas fibras que con frecuencia no se consumen en cantidades suficientes en los países desarrollados. De hecho, la mayoría de las personas en estos países no cumplen con las recomendaciones de las organizaciones de salud de consumir un mínimo de 25 a 38 gramos de fibra al día.

Estas recomendaciones se basan en la evidencia de que el consumo de alimentos vegetales naturalmente ricos en fibra se asocia con una buena salud y en una serie de estudios en animales que demuestran que enriquecer la dieta con fibra promueve resultados beneficiosos para la salud.

Sin embargo, estos estudios se centraron principalmente en fibras como el psyllium, derivado de las semillas de Plantago, y la inulina, derivada de la raíz de achicoria, que históricamente no han sido un componente importante de la dieta occidental. Por lo tanto, la observación de que la fibra de trigo, históricamente abundante en las dietas occidentales, confiriera tales beneficios es especialmente relevante para comprender la importancia de la fibra dietética en la salud intestinal.

Además, el mecanismo por el cual actúa la fibra de trigo es muy diferente al de otras fibras. Específicamente, la fibra de trigo no actuó aumentando los ácidos grasos de cadena corta, como lo hacen las fibras solubles, sino liberando polifenoles ligados al ser digerida por las bacterias intestinales. De hecho, la fibra de trigo solo proporcionó un beneficio a los ratones cuando estos contenían una microbiota capaz de catabolizar la fibra de trigo para liberar polifenoles.

"Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que la adopción generalizada de la eliminación del salvado en la elaboración de alimentos a base de trigo ha contribuido a una mayor incidencia de enfermedades inflamatorias crónicas", destaca Andrew T. Gewirtz, autor principal del estudio y profesor titular del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Estatal de Georgia. Además, sugieren que incorporar fibra de trigo a los alimentos procesados podría hacerlos más saludables.

"La química de las fibras dietéticas puede ser bastante compleja", recalca Seong-eun G. Kim (doctora en 2025), primera autora del estudio, recién graduada en doctorado por el IBMS y actualmente becaria postdoctoral en Weill Cornell Medicine. "Pero las bacterias intestinales son muy eficientes en su metabolización y el sistema inmunitario se beneficia enormemente".

"De hecho, cuanto más estudiamos las fibras dietéticas, más comprendemos que son compuestos muy diversos, con fibras de distintas plantas que tienen efectos beneficiosos para la salud diferentes", añade Gewirtz.

Una mejor comprensión de estas moléculas debería permitir, en última instancia, la producción de alimentos procesados más saludables, pero, mientras tanto, optar por panes integrales y de grano entero, e incluir en la dieta una variedad de frutas y verduras, parece una buena idea.