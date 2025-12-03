La Federación Española de Diabetes apoya la retirada de alimentos ultraprocesados para niños en hospitales

Archivo - Alimentos ultraprocesados. - HAPPY_LARK/ISTOCK - Archivo

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha mostrado este miércoles su valoración positiva de la decisión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de retirar los alimentos ultraprocesados de los menús infantiles en hospitales, que supone un "paso relevante" para promover hábitos alimentarios saludables en el ámbito sanitario.

Esta norma contempla la retirada de estos productos en las cafeterías y comedores de gestión privada que prestan servicio dentro de los hospitales públicos, en base a un análisis publicado en la revista 'The Lancet' de más de un centenar de estudios internacionales sobre el efecto de los ultraprocesados en la salud, que asocian directamente su consumo con el aumento global de obesidad, sobrepeso y diabetes tipo 2.

Además, demuestra que estos efectos perjudiciales no solo se deben los azúcares y grasas contenidos en estos productos, sino también a su capacidad para alterar el metabolismo y favorecer mecanismos inflamatorios directamente implicados en el desarrollo de estas patologías.

Dicha normativa se articula en coherencia con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil (PENROI) del Ministerio de Sanidad, en el que FEDE participa como entidad asesora, y se suma al Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles aprobado el pasado mes de abril, que prohíbe la venta de bebidas azucaradas y otros productos no saludables en colegios e institutos.

Según datos del estudio ALADINO, impulsado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), el 36,1 por ciento de los niños españoles presentaba en 2023 obesidad o sobrepeso, un porcentaje "elevado" que se podría reducir incidiendo en la mejora de los hábitos de vida.