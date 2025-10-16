Fabricantes de productos de dietética infantil destacan la importancia de garantizar una nutrición basada en la ciencia

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Fabricantes de Productos de Dietética Infantil (ANDI) ha destacado este jueves la importancia de garantizar una nutrición para los niños basada en la evidencia científica, la seguridad y la sostenibilidad, pues una alimentación equilibrada durante la primera infancia tiene un "impacto directo" en su crecimiento, en su desarrollo neurológico y en la prevención de enfermedades crónicas.

Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, ANDI ha subrayado la necesidad de que las políticas públicas, los profesionales sanitarios y el sector alimentario trabajen "de manera coordinada" para promover hábitos saludables, prevenir deficiencias nutricionales y facilitar a las familias el acceso a opciones alimentarias seguras y equilibradas.

Tras ello, la organización ha destacado que los productos elaborados por sus empresas asociadas se desarrollan conforme a la "más estricta normativa europea" sobre alimentos destinados a grupos específicos, garantizando su calidad, inocuidad y adecuación nutricional, y ha incidido en que cada fórmula está "científicamente diseñada" para cubrir las necesidades concretas de los lactantes y niños pequeños.

La asociación también ha subrayado la importancia de educar y sensibilizar sobre la importancia de los buenos hábitos alimentarios desde las primeras etapas de vida, motivo por el que se encuentra trabajando junto a instituciones, pediatras y profesionales sanitarios para avanzar hacia un modelo de alimentación que "combine salud, calidad, responsabilidad y sostenibilidad".