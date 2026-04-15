Extracto de granada y probióticos, aliados frente al intestino irritable

Archivo - Granada. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / DEJAN LECIC - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación de probióticos y extracto de granada rico en polifenoles con alto contenido en punicalagina podría mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable (SII), según han revelado investigadores de la Universidad de Extremadura y el Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.

Los resultados preliminares del trabajo muestran que la suplementación con probióticos del género 'Bifidobacterium' y 'Lactobacillus' junto con extracto de granada se asocia con mejoras en parámetros digestivos, dolor abdominal y estado emocional de los pacientes.

Los investigadores han contado con la participación de 21 pacientes de SII, con una edad media de 47,5 años, que fueron divididos en dos grupos, con el objetivo de comparar el tratamiento con probióticos y extracto de granada con el uso de placebo. Los participantes fueron evaluados mediante diferentes indicadores clínicos y bioquímicos a lo largo de 60 días.

Los resultados destacan la mejora en la consistencia de las heces y la reducción en los niveles de dolor abdominal y ansiedad en el grupo tratado con la suplementación. Las pruebas sanguíneas a estos pacientes mostraron cambios favorables en parámetros lipídicos, marcadores hepáticos y capacidad antioxidante, junto con una reducción de algunos marcadores relacionados con el estrés oxidativo y la inflamación.

Según la hipótesis de los investigadores, los probióticos 'Bifidobacterium' y 'Lactobacillus' favorecen la transformación de la punicalagina, polifenol característico de la granada, en compuestos bioactivos como el ácido elágico y las urolitinas. Estas moléculas, detectadas posteriormente en muestras de orina de los pacientes, presentan efectos biológicos que podrían contribuir a mejorar la funcionalidad del llamado eje cerebro-intestino.

Uno de los elementos clave del estudio es el uso de un extracto de granada rico en punicalagina, un tipo de polifenol con potente actividad antioxidante presente principalmente en la piel y membranas internas del fruto. Su consumo regular se asocia a beneficios cardiovasculares, neuroprotectores, antiinflamatorios y anticancerígenos, con efectos positivos en patologías como obesidad, diabetes o disfunción eréctil.

Los investigadores han insistido en que estos resultados son preliminares y que serán necesarios estudios con un mayor número de participantes para confirmar los efectos observados y comprender mejor los mecanismos biológicos implicados.

El síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional del aparato digestivo caracterizado por dolor abdominal recurrente y alteraciones del ritmo intestinal, que pueden manifestarse como diarrea, estreñimiento o alternancia de ambos. Tiene una elevada incidencia y puede representar más del 30 por ciento de los motivos de consulta en gastroenterología y medicina de familia.