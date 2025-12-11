Expertos presentan en Oviedo una guía nutricional dirigida a pacientes con tumores digestivos

Archivo - Sistema digestivo. - ISTOCK - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) ha presentado en Oviedo, en el marco del XXXIII Simposio Internacional TTD, la primera guía de nutrición pensada para pacientes con tumores digestivos y endocrinos, editada con el apoyo de Bristol Myers Squibb.

'Tu guía en el día a día' es un manual que nace con la intención de ofrecer información rigurosa y recomendaciones "fiables, adaptadas y pensadas para el día a día de los pacientes", explica la doctora Paula Jiménez Fonseca, oncóloga médica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La guía ha sido elaborada conjuntamente por oncólogos, especialistas en endocrinología y nutricionistas y proporciona a los pacientes con tumores digestivos recomendaciones basadas en el tipo de tumor, la fase de la enfermedad o la cirugía realizada con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

"La nutrición influye directamente en la tolerancia al tratamiento, la forma de afrontarlo e incluso en la respuesta terapéutica", asegura la doctora Jiménez Fonseca, que coordina también el comité organizador del XXXIII Simposio Internacional TTD.

Esta experta en tumores digestivos y endocrinos subraya que una guía clara y basada en la evidencia permite al paciente tomar decisiones informadas, ganar autonomía y mejorar su bienestar durante todo el proceso oncológico.

CITA DE REFERENCIA

El XXXIII Simposio Internacional 'Avances en el tratamiento de tumores digestivos' reúne en Oviedo a oncólogos y otros profesionales de la medicina con interés en los tumores digestivos. A lo largo de tres días se han celebrado 24 conferencias en las que intervendrán 37 expertos de toda España.

El lanzamiento de 'Tu guía en el día a día' responde a la realidad epidemiológica actual, en la que el cáncer colorrectal se mantiene como el tumor más frecuente en España, con una previsión de más de 44.000 casos nuevos para 2025.

"Los tumores digestivos representan hoy el grupo de cánceres más frecuente en España y su aumento se relaciona con factores como el sedentarismo, la obesidad y una alimentación poco saludable", advierte la doctora Jiménez Fonseca.

Según la oncóloga del HUCA, en los últimos años se observa un incremento en el número de tumores digestivos diagnosticados en personas menores de 50 años, algo que califica de "preocupante".

Si bien las causas específicas de este aumento de la incidencia en población joven todavía no son del todo conocidas, la doctora Jiménez Fonseca recomienda evitar las dietas hipercalóricas y los alimentos ultraprocesados, eliminar el consumo de alcohol y tabaco y llevar una vida activa.

Esta experta admite que el gran reto en tumores digestivos son el diagnóstico precoz y la medicina personalizada, algo que ya se está alcanzando en algunos tipos de tumores. "Su progresiva implantación permitirá aumentar el número de pacientes con largas supervivencias y, en muchos casos, cronificar la enfermedad", añade.

La doctora Jiménez Fonseca afirma que el diagnóstico molecular y la identificación de biomarcadores permiten conocer mejor los tumores y seleccionar con mayor rigor los tratamientos adecuados. "Disponemos de terapias más eficaces que combinan quimioterapia, fármacos biológicos e inmunoterapia, y todo ello contribuye a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes", concluye.