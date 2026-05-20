Expertos cuestionan la eficacia del Nutri-Score para evaluar la calidad nutricional real de los cacaos en polvo

El trabajo ha sido desarrollado por el grupo de investigación MP22-Bioquímica de la Nutrición. Implicaciones Terapéuticas del ibs.GRANADA, en concreto por la doctora Celia Rodríguez Pérez, junto la UGR y la Complutense de Madrid, entre otros. - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE GRANADA

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (ibs.GRANADA) ha puesto en cuestión la capacidad del sistema Nutri-Score para valorar de forma precisa la calidad nutricional real de los cacaos solubles. La investigación demuestra que este modelo de etiquetado frontal "prioriza determinados nutrientes críticos, como el azúcar o las grasas saturadas, pero no contempla otros compuestos bioactivos presentes en el cacao con potencial impacto positivo sobre la salud".

El trabajo ha sido desarrollado por el grupo de investigación MP22-Bioquímica de la Nutrición. Implicaciones Terapéuticas del ibs.GRANADA, en concreto por la doctora Celia Rodríguez Pérez, en colaboración con la Universidad de Granada (UGR), la Universidad Complutense de Madrid y el Norwegian Veterinary Institute. Además, ha contado con el apoyo de la Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (Fibao) en la gestión de la transferencia de resultados.

El Nutri-Score es un sistema visual de etiquetado nutricional que se compone de cinco colores y letras que clasifica la calidad nutricional de los alimentos, siendo la A/verde oscuro el de mejor calidad nutricional y la E/rojo de peor calidad nutricional.

Para establecer esta clasificación, el sistema tiene en cuenta sobre todo la cantidad de componentes menos saludables, como las calorías, las grasas saturadas, los azúcares y la sal, así como la presencia de otros considerados beneficiosos, como la fibra, las proteínas y el porcentaje de frutas, verduras, legumbres, frutos secos y aceites saludables.

Sin embargo, este sistema no contempla otros componentes que también pueden influir en la salud del consumidor, como compuestos fenólicos, antioxidantes naturales o moléculas bioactivas presentes de forma natural en algunos alimentos.

Por ello, y dado el elevado consumo de este tipo de productos, especialmente en población infantil, el equipo investigador se planteó comprobar si Nutri-Score representa fielmente la composición global de los cacaos solubles comerciales.

Para ello, los científicos analizaron 54 productos pertenecientes a 19 marcas comercializadas en el mercado español, con calificaciones Nutri-Score entre A y D. En el estudio se aplicaron, por primera vez, técnicas avanzadas de metabolómica no dirigida, una metodología que permite identificar de manera integral el conjunto de metabolitos presentes en un alimento y obtener así una visión mucho más completa de su composición química.

Los resultados mostraron que Nutri-Score clasifica estos productos fundamentalmente en función de su contenido en azúcares, grasas saturadas, sal y calorías. No obstante, ignora la presencia de moléculas asociadas a posibles efectos beneficiosos, como polifenoles, flavonoides, péptidos bioactivos y compuestos antioxidantes propios del cacao.

De este modo, algunos productos con mayor contenido de cacao y mayor abundancia de compuestos bioactivos recibieron peores calificaciones, como C o D, mientras que otros productos más procesados, con edulcorantes, espesantes, aromas o harinas añadidas, obtuvieron valoraciones A.

Esta investigación constituye la primera aplicación de metabolómica no dirigida para evaluar la coherencia entre un sistema de etiquetado nutricional frontal y la composición química real de alimentos procesados como el cacao soluble. Sus conclusiones resultan especialmente relevantes para los organismos reguladores, la industria alimentaria y los consumidores, en un contexto en el que el futuro de Nutri-Score en Europa sigue siendo objeto de debate.

"Los resultados muestran que evaluar un alimento únicamente a partir de un conjunto de nutrientes puede ofrecer una visión incompleta. Herramientas como la metabolómica permiten avanzar hacia sistemas de clasificación más precisos, que tengan en cuenta también compuestos bioactivos con potencial efecto beneficioso sobre la salud", expone la doctora Celia Rodríguez Pérez, investigadora del grupo MP22-Bioquímica de la Nutrición. Implicaciones Terapéuticas del ibs.GRANADA, del Institute of Nutrition and Food Technology (Inyta) y autora principal del estudio.

El proyecto ha sido financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.