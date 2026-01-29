Expertos asocian la dieta mediterránea con un deterioro cognitivo "más lento" en personas mayores con obesidad

Investigadores de la UMH - UMH

ALICANTE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación en la que participa la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), basada en datos del Estudio Predimed-Plus, asocia la dieta mediterránea con una microbiota intestinal "más saludable" y un deterioro cognitivo "más lento" en personas mayores con sobrepeso u obesidad y con síndrome metabólico.

Según los expertos, "seguir un patrón de dieta mediterránea beneficia al corazón y al metabolismo". Además, en los últimos años, se han encontrado más "evidencias" de que podría ayudar a "preservar la función cognitiva a medida que avanza el envejecimiento", según ha indicado la institución académica en un comunicado.

La función cognitiva incluye capacidades como la memoria, la atención, el aprendizaje, el lenguaje o la toma de decisiones, "esenciales" para "mantener la autonomía en la vida cotidiana".

Con el paso de los años, según la UMH, estas capacidades pueden deteriorarse de forma progresiva, un proceso que, en algunas personas, se acelera y puede desembocar en "problemas más graves, como la demencia".

En este sentido, comprender qué factores del estilo de vida pueden ayudar a frenar ese declive es "una de las grandes preguntas actuales en la investigación sobre envejecimiento saludable".

Así, en este trabajo, el equipo se ha propuesto determinar si la dieta mediterránea deja "una huella reconocible en la microbiota intestinal" y si, a su vez, la salud microbiana se asocia con "una evolución cognitiva más favorable".

Para responder a esta pregunta, el estudio ha seguido durante seis años a 746 personas de ambos sexos, con una media de 65 años de edad y un "alto" riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas como la diabetes. Todas ellas formaban parte del estudio Predimed-Plus.

Los resultados indican que los ciudadanos que seguían con "mayor fidelidad" una dieta mediterránea presentaban una microbiota intestinal más "favorable" y una evolución cognitiva más "positiva" a lo largo del tiempo.

HUELLA MICROBIANA

De otro lado, uno de los aspectos más "innovadores" del trabajo es la identificación de una huella microbiana propia de la dieta mediterránea.

Los datos sobre los hábitos alimentarios de las personas participantes, combinados con el análisis de su microbiota intestinal, les han permitido dar con una nueva manera de monitorizar la salud.

Los biomarcadores o marcadores biológicos son señales medibles que indican un proceso normal o patológico y ayudan a detectar enfermedades "antes de que aparezcan los síntomas", a seguir su evolución o a valorar la "eficacia" de un tratamiento.

Este biomarcador, según la UMH, se basa en "la presencia y la abundancia de determinadas bacterias intestinales asociadas a la dieta mediterránea".

A juicio de los autores, esta firma microbiana se asocia con "un deterioro cognitivo más lento", lo que aporta "nuevas pistas sobre los mecanismos biológicos que explican los beneficios de la dieta mediterránea para el cerebro".

La microbiota intestinal está formada por billones de bacterias que intervienen en procesos "clave" como la digestión, la inmunidad o la producción de sustancias que influyen en el funcionamiento del organismo.

Además, en los últimos años, la investigación ha puesto de manifiesto la existencia del eje intestino-cerebro, un sistema de comunicación bidireccional mediante el que los microorganismos intestinales pueden producir compuestos que llegan al cerebro y afectan su funcionamiento.

De acuerdo con los autores, estos resultados, junto con los de estudios previos del mismo grupo publicados en revistas como 'MedComm' y 'Microbiome', podrían ayudar en el futuro a "diseñar intervenciones nutricionales o microbianas orientadas a promover un envejecimiento cognitivo saludable basado en la dieta".

COLABORACIÓN

El trabajo se ha publicado en la revista 'BMC Medicine'. Está liderado por profesorado de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y cuenta con la participación de investigadores del consorcio Predimed-Plus. Entre ellos, el grupo Epinut de la UMH, con el catedrático Jesús Vioque y la investigadora Laura Torres.

Este grupo de investigación está asociado al Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) a través de la red Ciberesp, ha concluido la UMH.