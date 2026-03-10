Expertos asocian el consumo de ultraprocesados con un "mayor riesgo" de desarrollar cánceres digestivos

Archivo - Alimentos ultraprocesados - UMH - Archivo

ALICANTE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) alesta de que "las personas que consumen mayor cantidad de alimentos ultraprocesados diariamente presentan un mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago y de estómago que quienes los consumen en menor medida".

Se trata de una de las conclusiones del estudio realizado por la UMH que ha sido publicado en la revista científica 'Frontiers in Nutrition'. Los resultados del análisis, que incorpora datos de más de mil participantes, se suman a "la evidencia científica que desaconseja el consumo habitual de alimentos ultraprocesados", según ha indicado la institución académica en un comunicado.

En el estudio de casos y controles 'Panesoes', los investigadores analizaron la asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el riesgo de desarrollar tres tipos de cánceres digestivos: esófago, estómago y páncreas.

Para ello, utilizaron datos de 1.218 participantes reclutados en cuatro hospitales de Alicante y cinco de Valencia. Entre ellos se incluyeron 193 casos de cáncer de esófago, 412 de estómago, 161 de páncreas y 452 personas sin cáncer, cuyos datos sirvieron como "grupo de control".

Tras ajustar los resultados por distintos factores sociodemográficos y estilos de vida como edad, sexo, tabaquismo, consumo de alcohol o nivel educativo, los investigadores observaron que las personas con mayor consumo de alimentos ultraprocesados (más de 148 gramos al día) presentaban un riesgo "significativamente mayor" de padecer cáncer de esófago y de estómago.

En este sentido, la investigadora del grupo de Epidemiología de la Nutrición de la UMH (Epinut UMH) y primera firmante del estudio Laura Torres Collado ha señalado que "cada vez hay más evidencia de que determinados patrones dietéticos, especialmente aquellos con alto consumo de alimentos ultraprocesados y bajo de alimentos ricos en fibra, como las frutas, verduras y legumbres, pueden favorecer el desarrollo de algunos cánceres como los digestivos".

Además, Torres ha subrayado que los "grandes" consumidores tenían "más del doble de probabilidad de desarrollar cáncer de esófago", ya que el riesgo era "2,3 veces mayor", lo que equivale a "un incremento del 129 por ciento respecto a quienes consumían menos estos productos".

En el caso del cáncer de estómago, de acuerdo con la investigadora, el riesgo fue "1,56 veces mayor", es decir, "un 56% más alto". No obstante, en el estudio no se han observado asociaciones "significativas" entre el consumo de ultraprocesados y el cáncer de páncreas.

ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS

Los alimentos ultraprocesados son aquellos que se elaboran industrialmente con sustancias derivadas de los alimentos, junto con aditivos alimentarios e ingredientes "superfluos" como los colorantes, además de "con poca o ninguna presencia de ingredientes frescos".

Desde el punto de vista nutricional, según la UMH, suelen contener cantidades "elevadas" de grasas totales, saturadas y trans, sal y azúcares simples, además de presentar "un menor contenido de fibra y micronutrientes".

Por su parte, el investigador del grupo Epinut de la UMH y también firmante del estudio Alejandro Oncina Cánovas ha apuntado que el aumento del consumo de estos productos puede provocar "un exceso de calorías y un desequilibrio en la ingesta de nutrientes".

El experto ha indicado que, en los últimos años, "el consumo de ultraprocesados ha aumentado en muchos países" y ha aseverado que en algunas sociedades de ingresos medios y altos estos productos representan "entre el 50% y el 60% de la energía total consumida a diario", lo que desplaza "patrones dietéticos tradicionales basados en alimentos frescos y preparaciones caseras como la dieta mediterránea".

En el caso de España, Oncina ha remarcado que los alimentos ultraprocesados representan "más del 30% de las calorías totales que se consumen en los hogares".

CATEGORÍAS

De otro lado, el director del grupo Epinut de la UMH y líder del estudio, el profesor Jesús Vioque, ha destacado que el análisis ha permitido, también, identificar qué categorías de ultraprocesados podrían estar más relacionadas con estos tumores digestivos.

Vioque ha asegurado que han encontrado asociaciones "destacadas" con "el consumo elevado de productos lácteos ultraprocesados y de dulces y bollería industrial", vinculados a un "mayor riesgo" de cáncer de estómago. También ha relacionado los refrescos, las bebidas azucaradas y los alimentos precocinados con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de esófago.

Al mismo tiempo, el catedrático de la UMH ha insistido en que es "necesario" realizar "más estudios en otras poblaciones" para confirmar "todos estos hallazgos" y, en paralelo, profundizar en "los mecanismos biológicos implicados".

OTROS ESTUDIOS

Otros estudios previos del grupo de investigación también han advertido sobre la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y han mostrado que afectan "negativamente" a la flora intestinal de los adultos mayores con sobrepeso u obesidad y que aumentan "el índice de masa corporal y la presión arterial".

Con respecto a los cánceres del sistema digestivo, otra investigación del grupo Epinut encontró que "una mayor adherencia a patrones dietéticos provegetarianos basados en alimentos saludables se asocia con un menor riesgo de cáncer de esófago, estómago y páncreas", mientras que "un patrón vegetal poco saludable, basado en alimentos vegetales muy procesados o ricos en azúcares, aumenta el riesgo de cáncer gástrico".

EQUIPO

En el trabajo también han participado los investigadores del grupo Epinut de la UMH Sandra González Palacios, Laura María Compañ Gabucio, Carolina Ojeda Belokon, Marielisa Gabriela Belisario Ubeto y Manuela García de la Hera.

El equipo investigador forma parte del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y está integrado en el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).