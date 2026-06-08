Expertos aconsejan no restringir el consumo de pescado salvo excepciones con el de alto contenido en mercurio

Presentación de la reunión de la Red Científica de Riesgos Alimentarios Emergentes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. - UGR

GRANADA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expertos en seguridad alimentaria reunidos esta semana en Granada aconsejan no restringir el consumo de pescado salvo determinadas especies con alto contenido en mercurio en el caso de mujeres embarazadas y menores de edad.

La cita se enmarca en la renovación de los 20 miembros del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) --organismo encargado de elaborar dictámenes e informes sobre seguridad alimentaria y nutrición-- y de una reunión de la Red Científica de Riesgos Alimentarios Emergentes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA.

Este encuentro trae consigo la presentación de diversos informes sobre nutrición y seguridad alimentaria, algunos de los cuales han sido avanzados en la presentación de la reunión a los medios de comunicación.

Por una parte, Antonio Valero, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba, presentó los informes relacionados con la evaluación de las condiciones de mantenimiento y conservación de las comidas preparadas.

En el informe se destaca que el seguimiento de las condiciones de tiempo y temperatura establecidas en el Real Decreto, así como el seguimiento de unas buenas prácticas de elaboración y control de materias primas, minimizan el riesgo de transmisión de patógenos a la población consumidora.

BENEFICIO-RIESGO DEL PESCADO

Ángel Gutiérrez, profesor titular de Toxicología de la Universidad de La Laguna y coordinador del informe, ha explicado su trabajo, que analiza el balance beneficio-riesgo del consumo de pescado en relación con la presencia de arsénico, mercurio y selenio.

Aunque se trata de un documento que todavía no había sido aprobado en el momento de la intervención, el investigador ha insistido, por un lado, en la importancia de mantener las recomendaciones de consumo de pescado establecidas por la AESAN, ya que la evidencia científica continúa señalando los beneficios de este alimento para la población general.

Por otro lado, el informe pone el foco en determinados grupos vulnerables, especialmente mujeres embarazadas o que planean estarlo y menores de edad, para quienes se aconseja evitar especies con alto contenido en mercurio, como el atún rojo, el pez espada, junto con algunas especies de tiburones y el lucio.

Eso no ha de ser obstáculo, ha insistido el investigador, para que estas personas sigan consumiendo pescado de especies con concentraciones bajas o medias de mercurio, manteniendo una ingesta de entre tres y cuatro raciones semanales.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ALERGIAS

Araceli Díaz Perales, catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, ha presentado uno de los informes de la serie dedicada al cambio climático, centrado en la relación entre la alteración climática y las alergias alimentarias.

La investigadora explicó que, aunque no se ha demostrado una relación directa entre el aumento de las alergias y el cambio climático, sí existen evidencias de que las modificaciones ambientales afectan a la producción agrícola y a las características de los alimentos.

La experta ha señalado que factores como el incremento de las temperaturas, la sequía y la pérdida de la estacionalidad favorecen la aparición de nuevos vectores e insectos que alteran los mecanismos de defensa de las plantas.

Como consecuencia, determinados alimentos incrementan la producción de proteínas relacionadas con procesos alérgicos, lo que podría contribuir al aumento de los alérgenos alimentarios.

MENOPAUSIA

Por su parte, el informe sobre riesgos nutricionales durante la menopausia --coordinado por la doctora Irene Breton Lesmes y presentado por la catedrática de Bioquímica de la Universidad de Granada Concepción Aguilera García-- se refiere a la evidencia científica de los beneficios del consumo adecuado de calcio, fibra y ácidos grasos omega-3.

Los responsables del informe han indicado que las principales recomendaciones pasan por seguir una dieta mediterránea equilibrada acompañada de ejercicio físico regular. Salvo casos concretos relacionados con la deficiencia de Ca y de vitamina D, actualmente no existen complementos aprobados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria más allá de las recomendaciones habituales de alimentación saludable.