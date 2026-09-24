Archivo - Experto pide recomendaciones alimenticias realistas para los pacientes de enfermedad renal crónica con hiperpotasemia - AAMULYA/ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El médico adjunto del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el doctor Alejandro Avello Escribano, ha manifestado que las recomendaciones alimenticias para los pacientes de enfermedad renal crónica con hiperpotasemia "deben ser realistas, adaptadas y sostenibles".

"En la práctica, algunos pacientes conviven con múltiples restricciones dietéticas, por lo que el acompañamiento profesional puede ser determinante para personalizar pautas y evitar que la simplificación extrema de la dieta derive en pérdida de apetito o riesgo nutricional", ha puesto de manifiesto.

Así, durante la celebración del webinar 'Konektados 2. Control de la hiperkalemia en pacientes en diálisis/hemodiálisis', organizado por la compañía farmacéutica AstraZeneca, en el que profesionales sanitarios han analizado consideraciones prácticas para el control del potasio y el acompañamiento de los pacientes en hemodiálisis, ha sostenido que "es esencial el papel de nutricionistas especializados en enfermedad renal y, cuando sea necesario, apoyo psicológico".

"Cuando el control del potasio se complica, es clave mirar más allá de la analítica y revisar hábitos cotidianos que pueden pasar desapercibidos, por ejemplo, el tipo de sal que se usa", ha continuado, para añadir que "en ocasiones, los pacientes usan sales 'hiposódicas' que, en realidad, contienen cloruro potásico, lo que puede contribuir a elevar el potasio sin que el paciente sea consciente".

Por su parte, y tras exponer que la hiperpotasemia -también llamada hiperkalemia- es un trastorno caracterizado por niveles elevados de potasio en sangre que puede aparecer en el contexto de patologías como la enfermedad renal crónica (ERC) y otras condiciones cardio-renales, el jefe del Servicio de Nefrología e Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz, el doctor Alberto Ortiz, ha recordado que el potasio "es un mineral indispensable para el funcionamiento de los músculos y el corazón".

"Sin embargo, cuando se acumula en exceso en la sangre, puede aparecer la hiperpotasemia, una alteración que puede causar arritmias graves, paro cardíaco o muerte súbita si no se trata a tiempo", ha explicado, para agregar que "uno de los grandes retos es que, en muchas ocasiones, no produce síntomas claros", que solo se aprecian "cuando es grave". "Señales como el cansancio extremo, la debilidad muscular o las palpitaciones pueden confundirse con otras condiciones", ha declarado ante un trastorno que requiere una valoración clínica individualizada, especialmente en fases avanzadas de la enfermedad y en personas que precisan diálisis.

LOS TRATAMIENTOS PARA LAS CONDICIONES CARDIO-RENALES PUEDEN ELEVAR EL POTASIO

Actualmente, la hiperpotasemia afecta a entre un 2 y un 3 por ciento de la población mundial y, en el caso de la enfermedad renal crónica, se estima una frecuencia en torno al 28 por ciento, que puede llegar hasta el 50 por ciento en fases avanzadas. Para ella y las otras patologías cardio-renales asociadas, los tratamientos indicados, aunque necesarios, pueden favorecer en algunas ocasiones la elevación del potasio.

Por ello, el evento ha servido para destacar el papel del riñón, y es que aunque la ingesta de potasio por sí sola no suele producir hiperpotasemia, puede contribuir de forma importante a su desarrollo en personas que no pueden eliminarlo bien. "Lo más complicado es mantener la normopotasemia, es decir, la concentración normal de potasio en la sangre, cuando los riñones están dañados o ciertas medicaciones interfieren con su capacidad para orinar el exceso de potasio", ha explicado Ortiz.

"La hemodiálisis puede bajar muy bien el potasio, por lo que, cuando el control se complica, conviene revisar de forma sistemática posibles causas, como hábitos alimenticios difíciles de sostener, variaciones de ingesta durante fines de semana o vida social, fuentes ocultas de potasio y también elementos relacionados con la calidad del tratamiento dialítico", ha insistido.

De cualquier forma, Avello Escribano ha manifestado que el control del potasio "no depende de un único factor, sino de la coherencia del plan asistencial en su conjunto". "Hay todo un entramado de personas implicadas en el manejo de la enfermedad renal, incluido el propio paciente, que tienen que ir todos en la misma dirección para contribuir a reducir los episodios de elevación del potasio y sostener los cambios en el tiempo", ha declarado, al tiempo que ha demandado un seguimiento continuado y proactivo, con "analíticas seriadas al comienzo para confirmar la evolución y adaptar decisiones de forma segura".

"Nuestro compromiso es impulsar espacios de intercambio científico y clínico para contribuir a compartir buenas prácticas y a reforzar un abordaje multidisciplinar, centrado en la persona y en la toma de decisiones informada", ha señalado, por último, la directora Médica de Biofarma y Directora de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca España, Yesica Hernandez Brichis, quien ha asegurado que "la educación sanitaria y la coordinación entre profesionales son elementos clave para apoyar el manejo clínico de alteraciones del potasio en pacientes complejos".