Experto en nutrición advierte de que el consumo de legumbres en España ha disminuido un 70% en las últimas décadas

Archivo - Legumbres guisadas. - ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), Jesús Román Martínez, ha advertido de que el consumo de legumbres en España ha disminuido cerca de un 70 por ciento en las últimas décadas y ha instado a reincorporar su presencia en la dieta habitual.

Con motivo del Día Mundial de las Legumbres, que se conmemora este martes, Jesús Román ha destacado que alimentos como las lentejas, garbanzos y alubias, básicos en la dieta mediterránea, tienen múltiples beneficios para la salud, gracias a su aporte de proteínas de origen vegetal, fibra, vitaminas y minerales, además de hidratos de carbono de absorción lenta.

Según ha detallado, esta combinación favorece una energía más sostenida a lo largo del día y contribuye al buen funcionamiento del sistema digestivo. Diferentes estudios han señalado también su papel en la prevención del estreñimiento y en la protección frente a determinadas enfermedades del colon.

El experto ha enfatizado su vínculo con un mejor tránsito intestinal, sensación de saciedad y control de la acumulación de grasa. Aun así, ha puntualizado que "no existe un alimento milagro" y que los posibles beneficios sobre la microbiota intestinal dependen de la continuidad de los hábitos. "Los cambios que se producen en la microbiota solo se mantienen si el patrón alimentario equilibrado se sostiene en el tiempo", ha comentado.

La dieta mediterránea se basa en el consumo cotidiano de frutas, verduras, legumbres, cereales, frutos secos y aceite de oliva, y contempla también huevos y lácteos. En este contexto, y siempre en adultos sanos, este patrón de vida incluye de forma opcional el consumo moderado de bebidas fermentadas, como la cerveza, entendida como parte de la tradición gastronómica mediterránea y de los momentos de encuentro en torno a la mesa.

El presidente del Comité Científico de la SEDCA ha recordado que este consumo debe ser siempre moderado y realizado junto a los alimentos, respetando las cantidades máximas recomendadas, que están establecidas en una cantidad de entre 200 y 300 mililitros (ml) al día en mujeres adultas sanas y entre 400 y 600 ml al día en hombres adultos sanos.