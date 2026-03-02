Archivo - Experta aboga por gravar con impuestos a los productos con azúcar añadido y sal y subvencionar a los frescos - STOCKSNAPPER/ISTOCK - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas (CGCODN), Lydia Serrano, ha destacado que es necesario gravar con impuestos a los productos con "azúcar añadido", grasas "de mala calidad" y "sal", así como subvencionar a "los productos frescos".

"Hay evidencia de que esta combinación de impuesto a los alimentos no saludables y subvenciones a los alimentos frescos de consumo local, en conjunto, son más efectivas que si únicamente aplicamos una de las dos", ha señalado Serrano, quien ha participado este lunes en la jornada 'Comer sano no es un tema menor. Regulando la publicidad de alimentos no saludables', celebrada en Madrid.

Durante este encuentro, desarrollado en el Congreso de los Diputados, esta representante del CGCODN ha explicado, en relación con estas "medidas fiscales y comerciales", que "hay que ser valientes para aplicarlas y, sobre todo, evaluarlas y generar sanciones concretas, también".

Interpelada en este sentido, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Prevención del Ministerio de Sanidad, Estefanía García, ha puesto en valor las políticas públicas lideradas en la materia por la cartera sanitaria del Gobierno, como "el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil", en el que "participan 18 Ministerios" y que cuenta con "un Consejo Asesor con diversas asociaciones de todo tipo".

Con la obesidad infantil, "tenemos un problemón", ya que "es una pandemia", ha indicado, al respecto, la miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Pediatras de Atención Primaria (AEPap), la doctora Susana Viver, que ha reconocido que se ha mejorado "discretamente" en los últimos años en este "problema importantísimo de salud". "Estamos estancados", ha alertado, tras lo que ha expuesto algunos de las situaciones que se aprecian en consulta.

En este sentido, Viver ha afirmado que "antes no se veía" el hígado graso en menores, algo que ahora "es muy frecuente" debido al consumo de "azúcares de absorción rápida". De igual modo, ha explicado que "la diabetes tipo 2 antes no existía en niños" y que, "en riesgo cardiovascular, está bajando la edad", aunque todavía no es visible en niños.

LOS ULTRAPROCESADOS REPERCUTEN EN LA OBESIDAD

De la misma opinión que esta facultativa, que ha mostrado otros problemas de salud en población infanto-juvenil, como inflamación sistémica y afectación psicológica, es la representante del Grupo de Nutrición y Obesidad de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la doctora Patricia Estevan, que ha centrado su exposición en los ultraprocesados, los cuales, en menores, repercuten en obesidad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), alteración de los circuitos de la autorregulación, colesterol, problemas para dormir, estrés, síndrome metabólico y ansiedad.

Estos "no son alimentos, son productos industriales a partir de alimentos", y tienen "muchas calorías por gramo y muy poco valor nutricional", ha continuado Estevan, que ha afirmado que son "muy sabrosos" y están "diseñados para comer en exceso". Con ellos, "liberas hidratos de manera muy rápida", lo que te da "un subidón de azúcar", y "desplazan a los productos frescos de la cesta de la compra".

A juicio de esta sanitaria, los comercializadores de ultraprocesados realizan "un gasto muy importante en publicidad y marketing", lo que "es el centro del problema". Ante ello, y aludiendo al tema central de esta cita, aboga por "eliminar la publicidad de todos los medios", ya que "no hay que regular, hay que restringir", porque "las condiciones de vida" dejan "poco margen de elección".

En la misma línea, la miembro de la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP), Silvia Domínguez, ha subrayado el "gran impacto de la publicidad", por lo que esta "tiene que regularse e incluso prohibirse". Todo debido a que "la obesidad infantil sigue siendo un problema estructural y desigual con consecuencias directas para la salud".

PAPEL DE LA ENFERMERÍA

"La Enfermería Familiar y Comunitaria y la Escolar desarrollan un papel esencial como agente de salud", ha reivindicado Domínguez, quien ha añadido que abordan "determinantes sociales y ambientales". "La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda actuar en entornos alimentarios", ha recordado, para agregar que "afecta más el código postal que el código genético".

"Encontramos problemas a la hora de desarrollar hábitos saludables", ha retomado Serrano que, sin embargo, considera que "sí que se percibe" y hay "conciencia social del peligro". En este punto, y tras demandar mejor acceso poblacional al dietista nutricionista, ha animado a trabajar en "la cultura alimentaria" con "patrones dietéticos saludables".

Además, en estas jornadas se ha tratado la repercusión en adultos de una alimentación incorrecta, ya que Estevan ha confirmado que "se relaciona con depresión, trastornos de la movilidad intestinal, hipertensión, diabetes, síndrome metabólico y cáncer". Hay "un aumento de mortalidad por todas las causas", ha explicado, al tiempo que ha animado a "comer menos" y "moverse más".

"Queremos llegar a la vejez en el mejor estado posible", ha proseguido esta miembro de semFYC, ante lo que Serrano ha rechazado "el ritmo acelerado de las sociedades", el cual no permite "practicar el hábito de la cocina", algo que "afecta bastante a la salud". "Cocinar y dedicar ese tiempo" ayudaría a la "educación del gusto", ya que "alimentos con potenciadores del sabor están alterando aspectos fisiológicamente naturales de lo que es el gusto", ha finalizado esta última.