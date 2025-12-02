Los excesos navideños pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal - QUIRÓNSALUD

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jefa de la Unidad de Microbiota y Longevidad de Olympia Quirónsalud, Débora Nuevo, y la neuróloga y dietista-nutricionista de la misma unidad Isabel Bustamante han advertido este martes de que los excesos navideños pueden alterar el equilibrio de la microbiota intestinal, que es "esencial" para una buena digestión, para fortalecer el sistema inmunitario y prevenir enfermedades metabólicas o neurodegenerativas.

Ambas especialistas han expuesto que los cambios en los horarios, el aumento del consumo de alcohol, dulces y grasas, las comidas copiosas y la falta de descanso pueden modificar el entorno intestinal.

"Todo ello favorece el sobrecrecimiento de bacterias proinflamatorias y reduce la diversidad bacteriana, algo que se asocia a digestiones pesadas, inflamación o alteraciones inmunitarias", ha afirmado la doctora Nuevo.

Entre los síntomas más frecuentes de una microbiota "desajustada" se encuentran el hinchazón abdominal, los gases, la fatiga o incluso alteraciones del ánimo, y es que el intestino y el cerebro están "íntimamente conectados".

Además, ha detallado que el estrés y la falta de sueño alteran la motilidad intestinal y el equilibrio microbiano, por lo que dormir al menos siete horas y practicar técnicas de relajación como la respiración consciente "puede marcar la diferencia".

La doctora Nuevo ha aseverado que cada vez hay más evidencia científica que vincula la microbiota con la longevidad y la salud mental, por lo que mantener su equilibrio es una "inversión" en bienestar futuro.

"No es raro que, tras varios días de excesos, aparezcan molestias digestivas y cierta falta de concentración o bajones emocionales", ha añadido la doctora Bustamante.

Por todo ello, las dos expertas han coincidido en que se puede proteger la microbiota sin renunciar a la Navidad, y que la clave está en la moderación y el equilibrio.

"No se trata de prohibir, sino de compensar. Conviene priorizar alimentos frescos, frutas, verduras y legumbres en los días previos y posteriores a las celebraciones, mantener una buena hidratación y comer despacio", ha recomendado la doctora Nuevo.

Asimismo, han aconsejado evitar los ayunos prolongados tras los excesos y, en caso necesario, recurrir a probióticos y prebióticos, que pueden ser "útiles" para reforzar la barrera intestinal y prevenir molestias digestivas, y es que los prebióticos como la fibra soluble o el almidón resistente sirven de alimento a las bacterias beneficiosas.

"Entre los alimentos amigos de la microbiota destacan el aceite de oliva virgen extra, los frutos rojos, la granada, el pescado azul y los fermentados naturales como el yogur, el kéfir o el chucrut", ha concluido la doctora Bustamante.