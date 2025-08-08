Evitar alimentos mal conservados e higiene, claves frente a intoxicaciones en verano

PONTEVEDRA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El doctor Alejandro Regueiro, especialista en Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, ha señalado que las claves frente a las intoxicaciones alimentarias en verano consisten en evitar alimentos mal conservados y seguir medidas de higiene.

Con la llegada del calor, aumentan los casos de intoxicaciones alimentarias, un problema de salud que, aunque muchas veces leve, puede derivar en complicaciones si no se detecta y trata a tiempo. Regueiro ha alertado sobre los principales síntomas a tener en cuenta y ha ofrecido recomendaciones para disfrutar de los alimentos con seguridad durante el verano.

"Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal son los síntomas más comunes que deberían alertarnos de una posible intoxicación alimentaria", ha señalado el doctor Regueiro, "si bien en ocasiones también puede aparecer fiebre", añade.

"Si estos síntomas surgen rápidamente tras ingerir un alimento sospechoso, o si la persona presenta signos de deshidratación, confusión, fiebre alta o sangre en las heces, es fundamental acudir de inmediato a Urgencias", ha trasladado, en un comunicado.

Las intoxicaciones suelen estar causadas por bacterias como 'Salmonella', 'Escherichia coli' o 'Listeria', además de algunos virus y toxinas.

"Entre los alimentos con mayor riesgo, especialmente en épocas de calor, se incluyen carnes, huevos, lácteos no pasteurizados, mariscos y alimentos preparados que no se guardan ni se almacenan de una forma adecuada", ha advertido el especialista.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Ante esta situación, los expertos apuntan a la higiene y la refrigeración como "pilares esenciales" para prevenir riesgos. El doctor Regueiro ha recomendado "lavarse bien las manos y los alimentos, cocinar a temperaturas adecuadas, mantener los alimentos refrigerados y evitar consumir productos en mal estado".

También ha insistido en elegir lugares con buena higiene, revisando que los alimentos estén bien cocidos y evitar consumir alimentos que hayan estado expuestos a temperaturas peligrosas por mucho tiempo si se come fuera de casa.

En caso de que aparezcan síntomas leves, es importante mantener la hidratación y descansar. "Se deben evitar alimentos grasos, muy condimentados o pesados, así como bebidas alcohólicas o con cafeína", ha indicado el especialista.

Además, ha advertido, "nunca hay que intentar inducir el vómito ni usar remedios caseros ni tomar medicamentos sin consultar a un médico, ya que podrían ser peligrosos".

Desde el Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez, el doctor Regueiro ha recordado que "si los síntomas empeoran o persisten, hay que acudir a Urgencias", ya que "en estos casos, la atención rápida puede ser crucial para evitar complicaciones".