Un estudio vincula distintos perfiles alimentarios con el peso y la grasa corporal a los 3 años

Investigadores del Grupo Genud, - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio desarrollado por el Grupo Genud de la Universidad de Zaragoza, el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) de Aragón, el Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) y el Área de Obesidad y Nutrición del Centro de Investigación Biomédica en Red en Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (Ciberobn) ha identificado cuatro perfiles de comportamiento alimentario entre los 3 y los 6 años y ha observado que se asocian de manera diferente con el peso, la grasa corporal y la masa libre de grasa.

La investigación, realizada en el marco del proyecto CORALS, ha analizado a 1.208 niños y niñas de siete ciudades españolas --Barcelona, Córdoba, Pamplona, Reus, Santiago de Compostela, Valencia y Zaragoza-- y ha identificado cuatro perfiles: ávido, evasivo, típico y controlador, ha informado la Universidad de Zaragoza (Unizar).

Los niños y niñas con un perfil ávido muestran un mayor interés y respuesta hacia la comida, mientras que los evasivos tienden a mostrar mayor saciedad, comer más despacio y ser más selectivos.

Los típicos presentan un patrón más equilibrado, sin rasgos especialmente marcados, y los controladores disfrutan de la comida, pero muestran una menor respuesta impulsiva hacia ella.

Los resultados muestran que estos perfiles se relacionan de manera diferente con distintos indicadores corporales. En general, los menores con un perfil ávido presentan valores más elevados de composición corporal, mientras que aquellos con un perfil evasivo muestran valores más bajos.

El trabajo también detecta diferencias entre niños y niñas. El perfil controlador se asocia con menores valores de grasa corporal en las niñas y con una mayor masa libre de grasa en los niños, lo que sugiere que un mismo perfil de comportamiento alimentario puede relacionarse de manera diferente con la composición corporal en función del sexo.

Una de las principales aportaciones del estudio es precisamente analizar los comportamientos alimentarios de manera conjunta y no como características aisladas.

ENTENDER LA RELACIÓN DE LOS NIÑOS CON LA ALIMENTACIÓN

"Identificar perfiles de comportamiento alimentario en lugar de analizar comportamientos aislados permite entender mejor cómo se relacionan realmente los niños y niñas con la alimentación en su contexto diario", han explicado las investigadoras del Grupo Genud, que han asegurado que "estos resultados abren la puerta a estrategias de prevención y seguimiento nutricional más personalizadas desde la etapa preescolar".

La identificación de estos perfiles desde edades tempranas podría, además, ayudar a reconocer diferentes patrones en la relación con la alimentación y facilitar un seguimiento más personalizado del crecimiento y la evolución de los niños y niñas.

Para analizar estos comportamientos, las familias completaron el cuestionario Child Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ), que evalúa ocho rasgos relacionados con la aproximación y la evitación de los alimentos. Esta información se combinó con medidas antropométricas de los participantes para estudiar su asociación con distintos indicadores de composición corporal.

El estudio ha sido publicado recientemente en la revista científica Obesity y ha sido realizado por la investigadora Andrea Jimeno-Martínez, bajo la supervisión de la doctora Guiomar Masip, la doctora María Luisa Miguel-Berges y el doctor Luis A. Moreno.

El trabajo también ha contado con la colaboración de otros grupos del Ciberobn y de instituciones como la Universidad Rovira i Virgili y el Instituto de Investigación Pere Virgili (URV-IISPV), el Instituto Maimónides de Investigaciones Biomédicas de Córdoba (IMIBIC), el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), el Hospital Clínico Universitario de Santiago, la Universidad de Valencia, la Universidad de Navarra, el Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA) y el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) de Barcelona.