Un estudio revela cómo una dieta vegetal puede mejorar tu salud y reducir contaminación

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una dieta centrada en alimentos saludables de origen vegetal puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, según un nuevo estudio de la Unidad de Epidemiología del MRC de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.

Cada vez más investigaciones demuestran que los alimentos poco saludables no solo afectan la salud, sino que también son perjudiciales para el medio ambiente. Dietas como la Dieta de Salud Planetaria (DSP) recomiendan un alto consumo de alimentos vegetales saludables y limitar el consumo de alimentos de origen animal y bebidas azucaradas para mejorar la salud humana y ambiental.

Los datos sobre el impacto de este tipo de dietas muestran resultados inconsistentes, y existen pocos datos epidemiológicos que examinen específicamente el efecto de la DSP en la diabetes tipo 2 o en factores ambientales, como las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este estudio, los investigadores analizaron datos dietéticos de más de 23.000 personas en el Reino Unido, recopilados en tres momentos a lo largo de 20 años. Descubrieron que una mayor adherencia al plan de alimentación saludable (PHD) se asociaba con una menor incidencia de diabetes tipo 2: los participantes en el quintil superior de adherencia tenían una incidencia de diabetes tipo 2 un 32% menor que los del quintil inferior. Una mayor adherencia al PHD también se asociaba con menores emisiones de gases de efecto invernadero: entre los participantes en el quintil superior de adherencia, las emisiones de gases de efecto invernadero eran un 18% menores que las de los participantes del quintil inferior.

Los investigadores reconocen que, si bien el estudio no muestra un vínculo causal directo entre la PHD y la diabetes tipo 2, promover dietas más saludables basadas en plantas podría ser una estrategia importante para prevenir simultáneamente la diabetes tipo 2 y reducir el impacto negativo de la dieta en el medio ambiente.

El doctor Solomon Sowah destaca: "Nuestro objetivo en este estudio fue abordar la limitada evidencia sobre la asociación entre una dieta saludable para el planeta y la incidencia de diabetes tipo 2 y las emisiones de gases de efecto invernadero en una población europea. Descubrimos que una dieta saludable para el planeta, con mayor cantidad de cereales integrales, frutas y verduras, y menor cantidad de carne roja y procesada, y bebidas azucaradas, se asoció con una menor incidencia de diabetes tipo 2 y menores emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la dieta".

La profesora Nita Forouhi, autora principal del estudio, agrega: "Estos hallazgos respaldan el potencial de una dieta saludable para el planeta para contribuir significativamente a la prevención de la diabetes tipo 2. Además, una alimentación acorde con esta dieta también se asocia con un menor impacto ambiental. Por lo tanto, ofrece una situación beneficiosa para todos, que potencialmente podría contribuir a mejorar la salud humana y la del planeta. Se requerirá la acción de todos los actores, incluyendo a las personas y a los responsables políticos, para facilitar un consumo de alimentos acorde con este enfoque alimentario".