Un estudio identifica un mecanismo cerebral que anticipa la ingesta de alimentos

Los investigadores del Clínic-Idibaps Marc Claret y Alícia Garcia - CLÍNIC-IDIBAPS

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por profesionales del Hospital Clínic-Idibaps y de la Universidad de Yale (Estados Unidos) ha descubierto un mecanismo por el que el cerebro es capaz de anticipar la llegada de alimentos antes de su ingesta a partir de su percepción sensorial, como la vista o el olfato.

El estudio, publicado en la revista 'Nature Metabolism', ha observado que cuando esta vía se altera, se producen cambios en la conducta alimentaria y en el metabolismo que pueden contribuir al desarrollo de diabetes y obesidad.

Tradicionalmente, el control de la ingesta alimentaria se ha considerado un proceso principalmente reactivo, regulado por señales que aparecen una vez los nutrientes ya han llegado al organismo, pero estudios recientes han demostrado que el cerebro también puede activar respuestas anticipatorias al detectar alimentos a nivel visual y/o olfativo.

Este nuevo trabajo identifica uno de los mecanismos moleculares que sustentan este fenómeno sensorial anticipatorio y estudió en modelos animales el papel de las neuronas POMC del hipotálamo, implicadas en la regulación de la energía y la glucosa.

Los investigadores observaron que, ante la percepción sensorial de la comida, estas neuronas respondían movilizando sus reservas de glucógeno, una fuente de energía clave para su funcionamiento.

Sin embargo, mediante técnicas de edición genética, eliminaron el glucógeno de estas neuronas, que dejaban de responder a los estímulos sensoriales de los alimentos, como el olor o el aspecto, y esta alteración se traducía en cambios en la conducta alimentaria, así como en una respuesta hormonal deficitaria antes de la ingesta, incluyendo una menor secreción de insulina anticipatoria.

ALTERACIONES METABÓLICAS

Esto llevaba a los animales a desarrollar alteraciones metabólicas compatibles con un estado prediabético que, con el tiempo o con dietas hipercalóricas, evolucionaba hacia obesidad y diabetes.

"Hemos identificado el glucógeno como un elemento esencial para que las neuronas perciban la comida y activen respuestas anticipatorias", una función desconocida hasta ahora y que abre una nueva forma de entender cómo el cerebro regula el metabolismo, ha afirmado la primera autora del estudio e investigadora del Idibaps Alícia Garcia

El jefe de grupo de investigación en el Idibaps y uno de los líderes del proyecto, Marc Claret, ha añadido que "la mala percepción sensorial de los alimentos puede contribuir al desarrollo de enfermedades metabólicas, incluso antes de que se produzcan cambios visibles en la dieta o el peso corporal".