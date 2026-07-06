Un estudio asocia la dieta mediterránea con mayor bienestar psicológico en mayores de 50 años

Archivo - Fachada del edificio del Parque de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB), a 11 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del University College de Londres (Reino Unido) y el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), de la Fundación La Caixa, ha asociado la dieta mediterránea con un mayor bienestar psicológico en personas mayores de 50 años.

El trabajo, publicado en la revista 'BMJ Open', ha analizado datos de 3.296 personas con edades comprendidas entre los 50 y los 90 años, de los cuales se han analizado los hábitos alimentarios entre 2018 y 2019, y el bienestar psicológico entre 2018 y 2020, informa ISGlobal en un comunicado de este lunes.

Los datos muestran que la pandemia de Covid y las medidas restrictivas que siguieron produjeron un impacto emocional negativos en los participantes en el estudio, pero que el deterioro del bienestar emocional fue "menos acusado" en las personas con mayor adherencia a la dieta mediterránea, lo que sugiere un efecto protector.

REGULAR PROCESOS CLAVE

La investigadora de ISGlobal y última autora del estudio, Camille Lassale, ha apuntado que se trata de un estudio observacional, por lo que los resultados deben interpretarse "con cautela" y no pueden extraerse conclusiones causales.

Sin embargo, señala que la evidencia apunta a que los componentes característicos de la dieta mediterránea "ayudan a regular procesos clave" como la respuesta al estrés, la inflamación, la salud intestinal y la función cerebral.

La coautora del estudio Alanna Shand ha apuntado que el estudio es "una muestra más" de la relación entre comida y salud mental, un área en el que espera que se encuentren nuevas evidencias los próximos años.

El primer autor del estudio e investigador de la University College de Londres, Andrew Steptoe, ha dicho que "de lo que no hay ninguna duda es de la necesidad de promover los estilos de vida saludables, priorizando una dieta equilibrada y rica en alimentos vegetales".