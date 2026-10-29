Un estudio asocia el consumo de vitaminas del grupo B con un menor riesgo de cáncer de mama

Archivo - Imagen de archivo de vitaminas del grupo B. - BET_NOIRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mayor ingesta de determinadas vitaminas del grupo B se asocia con un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama, según los datos de un nuevo estudio europeo liderado por el grupo CIBERESP en la Escuela Andaluza de Salud Pública y que ha sido publicado en 'The American Journal of Clinical Nutrition'.

Los resultados del estudio, en el que han participado también investigadores del ibs.GRANADA y de la Universidad de Granada, se han dado a conocer en el marco del Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Mama.

El trabajo analiza el papel de nutrientes implicados en el ciclo de la metilación o metabolismo de un carbono, un conjunto de procesos esenciales para el funcionamiento celular y la regulación de la actividad de los genes. Entre estos nutrientes se encuentran el folato y las vitaminas B2, B6 y B12.

La investigación se ha desarrollado a partir de datos de la cohorte europea 'EPIC' ('European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition'), incluyendo e incluye a 6.134 mujeres de siete países europeos: 3.067 mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama invasivo y 3.067 mujeres sin la enfermedad, seleccionadas como grupo de comparación.

Los resultados mostraron que una mayor ingesta dietética de vitamina B2 (riboflavina) y vitamina B12 (cobalamina) se asociaba, para cada vitamina por separado, con un riesgo de cáncer de mama aproximadamente un 6-7 por ciento menor por cada incremento de una desviación estándar en su ingesta.

Además, las mujeres con una puntuación más alta de consumo conjunto de vitaminas del grupo B -calculada a partir de la ingesta de folato y de las vitaminas B2, B6 y B12- presentaron un riesgo un 17 por ciento menor que aquellas con la puntuación más baja.

"Estos resultados muestran una asociación estadística, pero no permiten afirmar que consumir más vitaminas del grupo B reduzca por sí mismo el riesgo de desarrollar cáncer de mama", ha aclarado la Dafina Petrova, investigadora co-responsable del grupo del CIBERESP.

El equipo investigador también estudió si el consumo de alcohol influía en la relación entre las vitaminas del grupo B y el riesgo de cáncer de mama. Los resultados sugieren que la asociación inversa observada entre la ingesta de estas vitaminas y el riesgo de desarrollar la enfermedad se debilita a medida que aumenta el consumo de alcohol.

El alcohol puede interferir en el metabolismo del folato y en otros procesos relacionados con la metilación del ADN, un mecanismo que interviene en la regulación de la actividad de los genes. "En cualquier caso, los resultados no deben interpretarse como que una ingesta adecuada de vitaminas compensa los riesgos asociados al consumo de alcohol", señala el primer autor del estudio e investigador del CIBERESP, José María Gálvez.

EL PAPEL DE LOS FACTORES GENÉTICOS

El equipo investigador también analizó si la predisposición genética influía en el riesgo de cáncer de mama mediante puntuaciones que combinan información de múltiples variantes genéticas relacionadas con el metabolismo de un carbono.

Al analizar a todas las participantes, no se observó una asociación consistente entre las puntuaciones de riesgo poligénico estudiadas y el riesgo global de desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, entre las mujeres premenopáusicas, una puntuación genética asociada a una menor expresión de determinados genes en el tejido adiposo se relacionó con un riesgo un 12 por ciento mayor de desarrollar la enfermedad.

"Este hallazgo apunta a que determinados mecanismos genéticos podrían relacionarse con el riesgo de cáncer de mama de forma diferente según el estado menopáusico. No obstante, se trata de un resultado específico que requiere confirmación en otras poblaciones", explica el equipo de investigación.

Por otra parte, el estudio no encontró interacciones significativas entre las variantes genéticas analizadas y los nutrientes estudiados en relación con el riesgo de cáncer de mama.

La investigación se ha llevado a cabo en colaboración con otros dos grupos del CIBERESP, vinculados a la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia y al Instituto de Salud Pública de Navarra, así como con personal investigador de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y del Imperial College London.