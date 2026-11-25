Archivo - Especialista señala que algunos estudios apuntan a las posibles propiedades neuroprotectoras del ayuno - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SUCHADA TOEMKRAISRI

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director científico de Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA. Plataforma Bionand) y miembro de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de la ciudad andaluza, el doctor Francisco J. Tinahones, ha señalado que el efecto del ayuno sobre el cerebro "no parece ser desfavorable y algunos estudios apuntan incluso a posibles propiedades neuroprotectoras".

"No existen datos que indiquen que el ayuno dificulte el aprendizaje", ha indicado al respecto y de forma previa a la conferencia plenaria que va a protagonizar durante el XXI Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), que se celebra estos días en Cádiz. Con ello, y tras exponer que, "desde una perspectiva antropológica y evolutiva, la necesidad de encontrar alimento para sobrevivir habría favorecido mecanismos capaces de activar el ingenio y la búsqueda de soluciones", ha defendido que es "una hipótesis que empieza a contar con respaldo en algunos estudios científicos".

Tinahones, que explicará en su ponencia cómo responde el organismo cuando permanece varias horas sin recibir alimentos y qué papel desempeñan los distintos combustibles energéticos en el funcionamiento cerebral, ha puesto de manifiesto que una persona, al saltar una comida diaria o hacer ayuno en jornadas alternas, está "reduciendo la ingesta calórica" y, por tanto, adelgaza.

"La glucosa es una fuente fundamental de energía para el cerebro, pero no la única", ha continuado, para añadir que, "tras unas 14-16 horas de ayuno, las reservas de glucosa se agotan y el organismo comienza a recurrir a los cuerpos cetónicos, producidos a partir del metabolismo de las grasas". Además, considera que todavía hacen falta más investigaciones para determinar si el ayuno puede mejorar capacidades como la memoria o la claridad mental "y en qué circunstancias se producen esos posibles efectos".

NO TODAS LAS MODALIDADES PRODUCEN LOS MISMOS EFECTOS

En cualquier caso, ha subrayado que "lo que parece claro es que no todas las modalidades de ayuno producen los mismos efectos". El intermitente puede realizarse mediante distintas estrategias, siendo una de las más habituales la de concentrar la ingesta diaria en una ventana de ocho horas y mantener un periodo de ayuno de 16 -suprimiendo el desayuno o la cena-, mientras que otra modalidad es el ayuno en días alternos, en el que se suceden jornadas de alimentación habitual con otras de ingesta muy reducida o nula.

"Por el momento, no hay evidencia suficiente para establecer cuál de estas modalidades ofrece mayores beneficios", ha aclarado, para añadir que en los estudios realizados por su equipo, ha observado "efectos más pronunciados con el ayuno en días alternos". No obstante, es necesario "que otras investigaciones confirmen estos resultados antes de establecer conclusiones", ha explicado, para enfatizar, por otra parte, que las comidas que sí se realizan "deben ser comidas normocalóricas".

Para finalizar, y tras afirmar que entre un 15 y un 20 por ciento de la población no es capaz de mantener el ayuno, ha declarado que "es, como mínimo, tan eficaz como la dieta hipocalórica clásica para perder peso" y "podría aportar ventajas metabólicas adicionales". De cualquier modo, es importante adaptar la estrategia nutricional a cada persona, y es que "la mejor opción será aquella que pueda ajustarse a sus características y necesidades", ha concluido.