Los españoles consumen más huevos y menos pescado por el aumento de precios, según CaixaBank

Archivo - Mercado de la Boquería de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hogares españoles están reajustando su cesta de la compra tras varios años de encarecimiento de los alimentos y mientras los huevos ganan protagonismo como opción nutritiva y asequible, aumenta el consumo de aceite al bajar su precio y retroceden el pescado, las frutas y las hortalizas frescas, y la leche.

Así lo recoge el análisis del sector agroalimentario de CaixaBank Research publicado en octubre de 2026, que coincide con la celebración del Día Internacional de la Dieta Mediterránea y en el que además se subraya el aumento de consumo de los platos preparados, que permiten ahorrar tiempo en la cocina, informa la entidad bancaria en un comunicado este lunes.

Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y aceite de oliva son pilares de la dieta mediterránea, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la evolución de las compras "muestra cómo el presupuesto y los nuevos hábitos cotidianos influyen en la presencia de estos alimentos en los hogares".

El análisis de CaixaBank Research, elaborado a partir del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, indica que el consumo anual por persona se sitúa en 80,3 kilos de frutas frescas y 66,4 kilos de hortalizas y patatas.

El pan alcanza los 27,8 kilos, mientras que el aceite suma 10,3 litros por persona, considerando el conjunto de aceites, no únicamente el de oliva.

Entre los alimentos de origen animal, el consumo de carne alcanza los 42,5 kilos por persona, frente a 17,8 kilos de pescado y 9,1 kilos de huevos; la leche y sus derivados suman 96,5 kilos o litros por persona, según el tipo de producto, y los platos preparados alcanzan los 17,8 kilos por persona.

Las cifras corresponden al promedio de doce meses hasta julio de 2026 y se refieren al consumo en el hogar, sin incluir las comidas realizadas en restaurantes u otros establecimientos.

COMPRAS MENOS FRECUENTES

En 2025 los consumidores también compraron con más frecuencia y en cantidades menores: realizaron 233 compras, ocho más que en 2024, con una media de 6,1 kilos o litros por ocasión, 200 gramos menos; el tique medio se mantuvo prácticamente estable en 19,4 euros.

El crecimiento de los platos preparados refleja la búsqueda de soluciones que faciliten las comidas cotidianas y CaixaBank Research vincula su avance con la demanda de productos que ahorran tiempo y esfuerzo en la compra, la preparación o el consumo.