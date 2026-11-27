Huevos retirados por posible salmonela - EROSKI

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eroski ha ampliado la retirada preventiva de huevos por posible salmonela, después de que quitara del mercado el pasado 17 de noviembre de forma preventiva cinco referencias de huevos de suelo suministradas por Larrabe Oilotegia S.L., sin esperar a los resultados de los análisis de las autoridades sanitarias.

Según ha informado la cooperativa vasca, el 25 de noviembre amplió la retirada de los huevos de suelo con fecha de consumo preferente hasta el 13 de diciembre, incluido, y retiró también, de forma preventiva, cuatro referencias de huevos de jaula Eroski del mismo origen.

La confirmación de la presencia de salmonela, a fecha de 26 de noviembre, en las instalaciones del productor "refuerza el criterio de prudencia aplicado desde el primer momento", ha afirmado.

"La salud de nuestra clientela es nuestra prioridad. Por ello, hemos anticipado y ampliado las medidas de protección", ha indicado, para explicar que quienes tengan productos afectados no deben consumirlos y pueden devolverlos en cualquier establecimiento Eroski, donde se les reembolsará el importe.

La relación de referencias afectadas está disponible en el enlace: https://www.eroski.es/retiradas-producto/. En los huevos frescos de gallinas sueltas Eroski, hay que fijarse en el lote y consumo preferente: L0222F DD/MM (entre el 27/11 y el 13/12, ambas fechas inclusive). Si no se dispone del envase, hay que fijarse en la siguiente información que viene impresa en el huevo: 2ES4803810. CONS. PREF. L0222F DD/MM (entre el 27/11 y el 13/12, ambas fechas inclusive).

En el caso de huevos frescos de gallinas criadas en jaula Eroski, hay que fijarse en el lote y consumo preferente: L0233F DD/MM (todas las unidades). Si no se dispone del envase, hay que fijarse en la siguiente información que viene impresa en el huevo: 3ES4803810. CONS. PREF.

L0233F DD/MM (todas las unidades).

Todos los huevos afectados ya están retirados del mercado. Si se tienen en casa huevos con la numeración y las fechas indicadas, no hay que consumirlas, sino llevarlos a la tienda y se les devolverá el dinero. Los huevos con otras fechas se pueden consumir con total tranquilidad.

Para más información, se puede contactar con el Servicio de Atención al Cliente de Eroski en el teléfono 944 943 444, de lunes a sábado, de 9.00 a 22.00 horas.