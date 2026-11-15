¿Ensalada antes que pasta? Qué tiene que ver el orden de los alimentos con los picos de glucosa

Archivo - Mujer comiendo ensalada. - POVOZNIUK/ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EDIZIONES) -

El orden en el que ingerimos los alimentos puede cambiar totalmente cómo responde nuestro cuerpo al comerlos. Cuenta Pablo Ojeda, dietista-nutricionista y miembro de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) que mucha gente empieza a interesarse por su dieta cambiando los alimentos que la conforman, si bien desconocen que el orden en el que coman interfiere mucho más de lo que pensamos en los resultados.

"Muchas veces nos fijamos solo en el qué como y en el cuándo lo como, en la cronobiología, que es muy importante, pero nunca en el orden de la ingesta del alimento", advierte durante una entrevista en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus, con motivo de la publicación de su último libro 'Reset alimentario' (Alienta Editorial).

Así, dice que, si iniciamos nuestra comida, por ejemplo, con la ingesta de hidratos de carbono simples, como un buen plato de pasta, tendremos una respuesta glucémica elevada. "Pero si meto primero una ensalada o capa de verdura, aporto mucha fibra y densidad nutricional, de manera que cuando venga un carbohidrato o una proteína después el pico de glucemia será más sostenido y habrá más saciedad", remarca.

CÓMO NOS SIENTAN LOS ALIMENTOS

De hecho, sostiene que la forma en la que ciertos alimentos entran en nuestro organismo está muy relacionado con cómo nos sientan, una idea "con respaldo científico", y que reconoce que son muchas las personas que tienen interiorizada, por ejemplo, al comer siempre primero la ensalada y de segundo tener un carbohidrato o una proteína.

"La razón es que cada ingrediente que llega al estómago y al intestino tiene una serie de propiedades específicas que ponen en marcha toda una cadena de reacciones en el organismo. Algunas de ellas suceden al inicio de la comida, y determinan cómo reaccionará el cuerpo a los siguientes ingredientes. En cambio, si se dan al final desaprovechan esos posibles beneficios porque el resto de los alimentos ya han pasado antes", agrega.

LAS VERDURAS SIEMPRE LO PRIMERO: SON UNA BARRERA PROTECTORA

Indica Pablo Ojeda que, por ejemplo, en el caso de las verduras, éstas tienen la capacidad de formar una barrera protectora en el intestino que ralentiza la absorción del azúcar. "Tomadas al principio hacen que lo que venga después no tenga tanto impacto y pueden reducir significativamente el pico glucémico posterior en la comida. No obstante, tomadas al final, no tienen ese mismo efecto porque no han podido anticiparse al pico de glucosa que ya está empezando a producirse", detalla en 'Reset alimentario'.

Con todo ello, este dietista-nutricionista y miembro de la Sociedad Española de Nutrición considera que el mejor orden para consumir los cinco tipos de alimentos que forman un plato nutricionalmente completo son:

1. Verduras, ya que aportan energía y fibra.

2. Fermentados, ya que preparan la microbiota.

3. Proteínas, ya que frenan el hambre.

4. Grasa, dado que otorgan estabilidad emocional.

5. Hidratos de Carbono, que llegan cuando el organismo ya está regulado.

Es más, defiende este experto en nutrición que este orden reduce los picos de insulina, consigue que el cuerpo almacene menos grasa, aporta más energía, y además ayuda a que desaparezcan los antojos. "El truco no es comer menos, sino mejor. Y siempre comprendiendo cómo afectan al cuerpo los alimentos y qué podemos hacer nosotros para aprovechar al máximo los beneficios", concluye.