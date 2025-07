Ni engorda, ni se puede comer de forma ilimitada: mitos y verdades sobre el azúcar de la fruta en verano

MADRID, 5 Jul. (EDIZIONES) -

Elegir siempre fruta de temporada y de proximidad no sólo mejora su sabor y valor nutricional, sino que también apoya la economía local y reduce el impacto medioambiental. El problema es que la fruta no siempre es nuestra primera opción en muchas ocasiones en verano, y rodean sobre ella numerosísimos mitos que en este artículo desmentimos y relacionados con su contenido de azúcar.

Para ello, entrevistamos en Europa Press Salud Infosalus a Rocío Práxedes, que es dietista-nutricionista de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud Valencia, quien nos recuerda que la fruta contiene azúcares naturales, fructosa (que suele ser el azúcar predominante), junto con glucosa y sacarosa, en proporciones variables según la variedad.

"A diferencia del azúcar de mesa (sacarosa), o de los azúcares añadidos en productos procesados, los azúcares de la fruta están integrados en una matriz rica en fibra, agua, vitaminas y compuestos fitoquímicos; lo que la convierte en una fuente de nutrientes y de beneficios para la salud. Por ejemplo, el efecto sobre los niveles de glucosa en sangre cuando consumimos azúcar de mesa o fruta es diferente", advierte.

BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LA FRUTA

Aquí subraya esta experta de Quirónsalud Valencia que las frutas son "grandes aliadas en verano", fundamentalmente dado su elevado contenido en agua, que contribuye a mantenernos bien hidratados: "La fibra que aportan favorece la salud digestiva y nos ayuda a sentirnos saciados, algo muy útil en esos días en los que pasamos más tiempo fuera de casa, comemos de forma distinta, o cambiamos nuestros horarios habituales".

Dice que también son ricas en vitamina C, que actúa como antioxidante y modula la respuesta del sistema inmunológico; y en vitamina A, que cuida la salud de nuestra piel y de los ojos. "El potasio que contienen ayuda a regular la presión arterial, y el magnesio contribuye al buen funcionamiento muscular y del sistema nervioso. Además, aportan compuestos fitoquímicos con propiedades destacables como las antocianinas (presentes en cerezas y moras), con efecto antiinflamatorio; y el licopeno (típico de la sandía), con acción antioxidante y beneficios cardiovasculares", remarca.

¿LA FRUTA ENGORDA POR SU CONTENIDO DE AZÚCAR?

Precisamente, uno de los mitos más extendidos en torno a la fruta y a su contenido en azúcares es que comer mucha fruta engorda, ¿qué parte hay de realidad en esta afirmación? Práxedes lo tiene claro: "No, la fruta no engorda por su contenido de azúcar. Decir que 'la fruta engorda' es falso, ya que en el marco de una dieta equilibrada no sólo no engorda, sino que puede ayudar a controlar el peso".

Y es que, tal y como afirma, son numerosos los estudios que han demostrado que su consumo regular se asocia a un mejor control del peso, a una mayor sensación de saciedad, y a un menor riesgo de obesidad. "Aunque contiene azúcares naturales, la fruta tiene un alto contenido en agua, es rica en fibra, y ayuda a reducir el consumo de snacks más calóricos. Además, su impacto en la glucosa en sangre es generalmente bajo o moderado", explica.

Eso sí, precisa que "sólo un consumo excesivo", es decir, más allá de las tres raciones diarias recomendadas (unos 150 g por porción), y en contextos poco saludables, como en forma de zumos o dentro de dietas muy calóricas, podría contribuir al aumento de peso: "Los zumos facilitan una ingesta más rápida, y en mayor cantidad sin el mismo efecto saciante que produce la fruta entera".

¿PODEMOS COMER FRUTA SIN LÍMITES EN VERANO?

Ahora bien, sí debemos tener claro, según sostiene esta experta en nutrición que, aunque la fruta es un alimento muy saludable, su consumo no debe ser ilimitado: "La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda unas tres raciones al día, lo que equivale aproximadamente a 400 gramos diarios. Superar esta cantidad de forma habitual podría desplazar a otros grupos alimentarios esenciales para una dieta equilibrada".

No obstante, sí puntualiza que en personas que realizan actividad física intensa, un mayor consumo de fruta puede estar justificado, "ya que aporta azúcares naturales y nutrientes clave para el rendimiento y la recuperación".

CONSEJOS PARA INTRODUCIRLA EN NUESTROS MENÚS VERANIEGOS

En este contexto, Rocío Práxedes considera que para aprovechar al máximo los beneficios de la fruta en verano es preferible consumirla entera en lugar de en zumo, ya que así se conserva la fibra. A su vez, aconseja combinar diferentes tipos y colores, dado que así se "garantiza una mayor variedad de nutrientes".

Puede igualmente incorporarse fácilmente a ensaladas, a yogures o a tostadas, o bien congelarla troceada para preparar polos o batidos de fruta caseros, según detalla, al tiempo que cree que la fruta representa una excelente opción como tentempié entre horas, o como postre, procurando evitar el añadido de azúcares o de siropes.

En último lugar, llama la atención esta dietista-nutricionista de Quirónsalud Valencia sobre el hecho de que existen más mitos sobre la fruta que conviene desmentir: "Es falso que 'no se debe comer fruta por la noche', ya que no hay evidencia científica que respalde esta idea, y lo relevante es el total calórico diario.

A su juicio, otro error común es pensar que 'el azúcar de la fruta es igual al azúcar añadido', cuando en realidad su efecto metabólico es muy distinto; y finalmente, Rocío Práxedes sostiene que afirmar que 'los zumos son equivalentes a la fruta entera' es incorrecto, porque al exprimir la fruta se pierde gran parte de su fibra y saciedad, y se eleva más la glucemia.

"Pese a estas diferencias con la fruta entera es importante señalar que el zumo natural sigue siendo una opción más saludable que un refresco o alimentos con azúcares añadidos, ya que conserva parte de las vitaminas, minerales y compuestos beneficiosos presentes en la fruta", sentencia esta experta.