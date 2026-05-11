Empresas.- Kéfir Activia recibe una certificación de Aenor por su fermentación natural con levaduras

Kéfir Activia recibe una certificación de Aenor por su fermentación natural con levaduras - CAROLINA GALIANO/DANONE

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Aenor ha otorgado a Activia Kéfir una certificación por "sus compromisos con la autenticidad y la calidad del producto mediante una fermentación natural con levaduras", lo que le convierte en el "único con levaduras certificado por la entidad", ha afirmado Danone en un comunicado.

El sello, que avala el cumplimiento de estándares específicos en su proceso de elaboración, también certifica la incorporación de un etiquetado claro y verificable y el control de calidad integral en todas las fases del proceso.

Según la compañía, el kéfir está presente en el 37% de los hogares del país y registra un crecimiento en volumen del 71% en 2025 de acuerdo con datos de Kantar. Sin embargo, según datos de la Universidad Rovira i Virgili, el 80% de los kéfires disponibles en el mercado no menciona la presencia de levaduras en su etiquetado, pese a ser un componente esencial que determina si un kéfir es realmente auténtico conforme al Codex Alimentarius.

NO TODOS LOS KÉFIRES SON IGUALES

Ante este contexto, Danone y Aenor han organizado un encuentro que ha unido distintas voces como la de la doctora en Farmacia y referente en divulgación científica sobre nutrición 'Boticaria García' ; el director de Operaciones, Agroalimentario, Consumo y Distribución de Aenor, Ángel Luis Sánchez Cerón, y la vicepresidenta de Marketing de Danone, Soledad Camacho.

Los ponentes han abordado las claves para entender qué hay de cierto en todo lo que se dice sobre el kéfir, arrojando luz sobre los principales interrogantes que rodean a esta categoría.

'Boticaria García' ha señalado que "todavía existen muchos mitos entorno al kéfir" y "uno de los más extendidos es que todos son iguales". "Sin embargo, su composición puede variar significativamente en función de las cepas utilizadas, el proceso de elaboración y la presencia real de levaduras, así como de una fermentación completa. Un kéfir auténtico, que aporta beneficios reales en la microbiota, es aquel que ha pasado por una doble fermentación y que conserva las levaduras propias del kéfir, no solo bacterias", ha destacado.

En el mismo sentido, la vicepresidenta de marketing de Danone, Soledad Camacho, ha afirmado que "existe aún un amplio desconocimiento sobre qué define la autenticidad del kéfir y sobre el papel clave de la ciencia para garantizar los beneficios de este alimento fermentado".

"No todos los kéfires del mercado cuentan con el mismo respaldo científico y Activia es el único que ha demostrado que sus probióticos llegan vivos a la microbiota para nutrir su diversidad y aportar un beneficio real", ha sostenido.

Por su parte, el director de Operaciones de Agroalimentario, Consumo y Distribución de Aenor, Ángel Luis Sánchez Cerón, ha puesto el foco en la importancia de las certificaciones independientes.

"La certificación cobra hoy más relevancia que nunca, porque actúa como un filtro objetivo en un mercado donde el consumidor se enfrenta a una gran cantidad de información, no siempre fácil de interpretar. En Aenor contribuimos a aportar claridad y confianza, evaluando de forma independiente que los productos cumplen con estándares exigentes y verificables. Nuestro objetivo es que el consumidor pueda identificar con mayor facilidad aquellas opciones que realmente responden a criterios de calidad, seguridad y funcionalidad, y tomar decisiones con mayor seguridad y conocimiento", ha destacado.