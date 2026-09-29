Kéfir Activia extiende a Portugal la certificación de Aenor para reforzar su compromiso con la autenticidad

La directora general de Aenor Portugal y el director de la división de productos lácteos en Danone Portugal. - MIGUEL ESTEVES

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Activia ha extendido a Portugal la certificación Aenor que acredita su kéfir con levaduras, un reconocimiento que la marca obtuvo en España el pasado marzo, de forma que ha reforzado su compromiso con la autenticidad y la transparencia, según ha afirmado Danone en un comunicado.

El kéfir, según datos de Kantar, ya está presente en cerca de cuatro de cada diez hogares y registró un crecimiento del 71% en volumen durante 2025. Además, según datos de otro estudio, el 93,6% de los españoles conoce qué es el kéfir y siete de cada diez lo consumen o lo han consumido alguna vez, reflejando el creciente interés por este alimento.

De esta forma, y según apuntan desde Activia, el kéfir ha pasado de ser un producto de nicho a convertirse en "una de las tendencias más destacadas dentro de la categoría de lácteos", ampliando la oferta disponible para los consumidores.

Sin embargo, la Universidad Rovira i Virgili (URV) demostró que el 80% de los kéfires analizados en el mercado no menciona la presencia de levaduras en su etiquetado, cifra que, como señalan desde la compañía, pone de relieve "la importancia de contar con información clara y transparente en una categoría en pleno crecimiento, donde no todos los productos presentan las mismas características".

El kéfir es un alimento fermentado con un perfil nutricional rico, elaborado a partir de leche y gránulos que combinan bacterias beneficiosas y levaduras. Estas últimas forman parte esencial de su proceso de fermentación y constituyen uno de los elementos que distinguen al kéfir de otros productos fermentados.

GARANTÍA DE TRANSPARENCIA Y CONFIANZA

Esta certificación, según Activia, verifica la presencia de levaduras en el proceso de fermentación, su declaración en el etiquetado y la aplicación de controles de calidad a lo largo del proceso productivo. Además, para el consumidor, supone "una garantía adicional de transparencia y confianza en una categoría que continúa creciendo y para la que actualmente no existen parámetros de calidad específicos".

El responsable de Asuntos Regulatorios, Pedro Neves, ha explicado que para Danone, liderar esta categoría implica "asumir la responsabilidad de contribuir a que crezca con rigor y transparencia".

"Queremos ir más allá de lo exigido y ofrecer garantías independientes que permitan al consumidor saber qué hay detrás del producto que elige. La certificación de Aenor en España, y ahora también en Portugal, responde a nuestra forma de avanzar: desde la ciencia, con transparencia y con compromisos que puedan demostrarse", ha asegurado.

Esta apuesta de Activia por el kéfir entra dentro del compromiso de Danone con la investigación en salud digestiva y microbiota. La compañía, tal y como ha recalcado, ha trabajado durante décadas en el estudio de los fermentos y microorganismos presentes en los alimentos para avanzar en el conocimiento de la relación entre alimentación y bienestar.

Activia, como parte de esta apuesta, ha explicado que dentro de un año impulsará la mayor investigación sobre microbiota y kéfir realizada hasta la fecha en España, con más de 500 participantes. Según la marca de Danone, se tratará de su primer estudio clínico para evaluar el impacto del kéfir en la microbiota, desarrollado junto al CSIC y con el apoyo científico de Danone Biome, la plataforma global de Danone especializada en microbiota.