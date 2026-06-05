Archivo - Ecologistas en Acción indica que el porcentaje de alimentos con más plaguicidas de lo permitido es más que el 1% oficial - YINYANG/ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo de Tóxicos de la ONG Ecologistas en Acción, Kistiñe García, ha asegurado que el porcentaje de alimentos con mayor cantidad de plaguicidas de lo permitido por la regulación es "muy superior" al 1 por ciento que reconoce la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

"Si se tiene en cuenta la exposición múltiple, todos los límites se tendrían que rebajar", ha indicado en relación con el hecho de que el análisis en este sentido se hace con la cantidad de un solo plaguicida, pese a que el alimento en cuestión pueda contener más. De esta manera lo ha indicado en las jornadas 'Tóxicos en los alimentos', que ha organizado de forma 'online' la ONG 'Hogar sin tóxicos'.

Como contexto, García ha expuesto el informe 'Directo a tus hormonas 2026: Guía de alimentos disruptores', realizado por la entidad a la que representa y basado en datos de 2024 publicados por la AESAN y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés). "El resultado es bastante desastroso", ha señalado.

Tras exponer que, según la información oficial, "el 46 por ciento de alimentos tienen algún plaguicida" y que "se detectaron, en total, residuos de 127 sustancias diferentes", ha reiterado que "solamente el 1 por ciento" estaba "por encima de la cantidad permitida". No obstante, "esta cantidad legal no es lo mismo que cantidad segura", ha matizado.

MULTIEXPOSICIÓN A TÓXICOS

Es en este punto, ha insistido en contraponer el argumento de la "multiexposición". Como ejemplo, se ha referido al alimento que en 2024 registró peores datos en este sentido, y es que "en las uvas, en 70 muestras", se detectaron "47 plaguicidas diferentes", añadiendo que "se dan casos absolutamente locos, como que una uva tenga 14 plaguicidas diferentes".

Además, ha subrayado que "probablemente tenga residuos de plaguicidas que ni siquiera se están buscando en esa muestra". "No es un caso extraordinario, hay más muestras que tienen 12 plaguicidas diferentes, 11 plaguicidas diferentes", ha puesto de manifiesto.

"Nos ha impactado realmente el hecho de que un tercio de los alimentos tiene dos o más plaguicidas", ha continuado, porcentaje que considera "altísimo" y "terrible". Por ello, lamenta que "las evaluaciones de cada plaguicida solamente se refieren a una sustancia, solamente van a ver la toxicidad de una sustancia".

Según ha manifestado, "el problema es el efecto cóctel, es decir, el efecto de varias sustancias plaguicidas en un mismo alimento". "La comunidad científica nos alerta de que puede causar un daño muy superior a los daños de las sustancias por separado", ha enfatizado, tras lo que ha declarado que la AESAN y la EFSA tienen "la obligación" de realizar este análisis conjunto, pero "no han hecho nada".

ANIMA AL CONSUMO DE PRODUCTO LOCAL Y DE TEMPORADA

Ante todo ello, García ha animado al consumo "de producto local y de temporada". "Solamente decir 'consume productos ecológicos', sin decir 'también local y de temporada', nos parece que es perverso" porque "muy poquita gente puede comer solamente productos ecológicos", ha sostenido al respecto.

Una vez expuesta la "elevada exposición de la población española" a sustancias perjudiciales para la salud "a través de los alimentos", ha demandado que "la Administración apoye a la agricultura sin plaguicidas". Además, ha rechazado el hecho de que la Comisión Europea haya presentado una propuesta para dar "autorización ilimitada a casi todos los plaguicidas".

"Según la Comisión Europea", es "necesario" este cambio para "gestionar burocráticamente las evaluaciones" de estos elementos, ha explicado. No obstante, "un director de la EFSA admitió, a pregunta de dos miembros del Parlamento Europeo, que con contratar a 50 trabajadores y trabajadoras (...), podría acabar con ese atasco", ha enfatizado.

A su juicio, la citada es "una inversión que, para la Unión Europea (UE), es pírrica absolutamente", por lo que ha subrayado que "no debe eliminar las evaluaciones". Frente a ello, ha informado de que se están "pidiendo firmas" por la salud humana y porque estos tóxicos "también se están liberando sobre la naturaleza".