El ECDC y la EFSA apuntan a unos fideos con sabor como origen de un brote europeo de 'Salmonella Stanley'

Archivo - Imagen de archivo de unos fideos con sabor. - CHINNASORN PANGCHAROEN/ISTOCK - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una evaluación rápida del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) apunta a unos fideos con sabor como la fuente más probable del brote de infecciones por 'Salmonella Stanley' registrado en varios países europeos.

Entre noviembre de 2025 y junio de 2026, se notificaron 106 casos confirmados en 13 países de la Unión Europea y el Reino Unido. El brote ha afectado principalmente a niños y adultos jóvenes, y al menos 49 personas requirieron hospitalización. En total, se han notificado casos en Austria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia y Reino Unido.

Ahora, las investigaciones epidemiológicas han revelado que los casos detectados en Dinamarca, Estonia, Alemania, Letonia y Lituania habían consumido productos de fideos con sabor de la misma marca.

En este contexto, el ECDC indica que las evidencias microbiológicas respaldan aún más esta relación, ya que la cepa causante del brote se detectó en Alemania y Lituania en productos de fideos con sabor a pollo y pollo picante de la misma marca. Las investigaciones han vinculado los productos, distribuidos en varios países, con el mismo productor en Ucrania.

Esto sugiere una posible fuente común de contaminación a nivel de planta de producción, aunque se requiere una investigación más exhaustiva. Además, se han detectado otras cepas de 'Salmonella' en productos de la misma marca, lo que apunta que puede haber más de una fuente de contaminación implicada.

Las autoridades de seguridad alimentaria de los países afectados han implementado medidas de control, incluyendo la retirada y el retiro del mercado de los productos implicados, lo que, según el ECDC, reducirá la probabilidad de nuevas infecciones vinculadas a este brote.

Sin embargo, aún no se han determinado la causa raíz ni los puntos de contaminación. Por lo tanto, el ECDC subraya que podrían producirse más casos, sobre todo porque estos productos tienen una larga vida útil y pueden permanecer almacenados en cocinas domésticas durante largos periodos.

CONSEJOS PARA LOS CONSUMIDORES

El ECDC recomienda a la población que, si tiene en sus hogares productos de la marca afectada retirados del mercado, no los consuma y los devuelva al punto de venta o los deseche.

Asimismo, insta a las autoridades de salud pública a entrevistar a todos los nuevos casos, secuenciar los aislamientos cuando sea posible y compartir la información obtenida con el organismo.

Del mismo modo, pide a las autoridades de seguridad alimentaria que continúen investigando los productos sospechosos para confirmar la fuente de la infección e identificar el origen de la contaminación. Según explica, esta labor es especialmente importante para determinar si la contaminación está asociada a uno o varios ingredientes.