El ECDC alerta de un brote de salmonela en varios países por semillas germinadas de alfalfa que afecta ya a 109 personas

Archivo - Bacteria salmonella, salmonela - CDC PUBLIC HEALTH IMAGE LIBRARY (NIAID) - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha informado de que, entre enero y mayo de 2026, se notificaron 109 casos confirmados de salmonela en 10 países de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo (UE/EEE) y el Reino Unido por semillas germinadas de alfalfa.

Los países afectados son Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, España, los Países Bajos y el Reino Unido. La mayoría de los casos se dieron en adultos, principalmente mujeres; y hasta 18 Dieciocho personas requirieron hospitalización y se registró un fallecimiento entre los casos confirmados.

Las investigaciones epidemiológicas y microbiológicas indican que las semillas germinadas de alfalfa son la principal fuente de infección. Esto se ve respaldado por los vínculos identificados mediante entrevistas a casos en varios países, la detección de la cepa causante del brote en el agua utilizada para la producción de semillas germinadas en los Países Bajos y el Reino Unido (Irlanda del Norte), y los vínculos epidemiológicos con un productor en Finlandia.

Las autoridades de los países afectados han implementado medidas de control, entre las que se incluyen la retirada de los lotes de semillas implicados; la retirada del mercado de productos de semillas germinadas y la destrucción de productos sospechosos.

Desde que se implementaron estas medidas, el número de casos ha disminuido, advierten, sin embargo, no pueden descartar nuevos contagios hasta que se identifique y controle por completo la fuente de contaminación. Por este motivo, recomiendan que recomienda a los consumidores que sigan prácticas de higiene adecuadas en casa, incluyendo el enjuague de las frutas y verduras frescas y el cumplimiento de las instrucciones del fabricante al manipular y consumir semillas germinadas.