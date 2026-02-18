El ECDC advierte sobre la resistencia a los antimicrobianos de 'Salmonella' y otras bacterias transmitidas por alimentos

Archivo - Imagen de recurso bacterias. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / RAYCAT - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La resistencia a los antimicrobianos de bacterias comunes transmitidas por los alimentos, como 'Salmonella' y 'Campylobacter', sigue siendo un problema de salud pública en toda Europa, según advierte un informe publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés).

El documento analiza datos sobre resistencia a los antimicrobianos (RAM) del periodo 2023-2024 presentados por los Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Islandia, Noruega, Montenegro, Macedonia del Norte y Suiza, que abarcan bacterias procedentes de seres humanos, animales destinados a la producción de alimentos y carne de estos animales.

Según los resultados, una alta proporción de 'Campylobacter' y 'Salmonella', tanto de humanos como de animales destinados a la producción de alimentos, sigue mostrando resistencia a la ciprofloxacina, un importante antimicrobiano utilizado para tratar infecciones graves en humanos.

Si bien la resistencia de 'Salmonella' de animales destinados a la producción de alimentos ha sido consistentemente alta, la resistencia en las infecciones humanas por 'Salmonella' ha aumentado en los últimos años. El ECDC ha apuntado que esta tendencia es "preocupante", ya que la resistencia a la ciprofloxacina limita la eficacia de las opciones de tratamiento disponibles.

En el caso de 'Campylobacter', la resistencia está tan extendida en Europa que la ciprofloxacina ya no se recomienda para el tratamiento de infecciones humanas. Para garantizar su eficacia continua en la medicina humana, se han restringido sus usos en animales.

Asimismo, una alta proporción de 'Salmonella' y 'Campylobacter', tanto de humanos como de animales destinados a la producción de alimentos, también muestran resistencia a los antimicrobianos de uso común, como la ampicilina, las tetraciclinas y las sulfonamidas.

El informe también recoge la detección de bacterias 'E. coli' productoras de carbapenemasas en animales destinados a la producción de alimentos y carne en varios países, indicando que esto requiere una atención especial. Los carbapenémicos son antimicrobianos de último recurso para humanos y no están autorizados para su uso en animales destinados a la producción de alimentos. El número de detecciones notificadas está aumentando, y las fuentes de detección requieren mayor investigación.

VARIOS PAÍSES INFORMAN DE UNA DISMINUCIÓN DE LA RESITENCIA

A pesar de estos datos, el informe destaca que varios países han informado de una disminución de la resistencia a antimicrobianos específicos en los últimos años, lo que demuestra que los esfuerzos específicos pueden marcar la diferencia.

En el caso de 'Salmonella', la resistencia de las bacterias humanas a la ampicilina y las tetraciclinas disminuyó de forma significativa en los últimos diez años en 19 y 14 países, respectivamente. También se identificaron tendencias positivas en los animales destinados a la producción de alimentos a nivel de la UE, con una disminución de la resistencia a las tetraciclinas en los pollos de engorde y a la ampicilina y las tetraciclinas en los pavos.

Respecto a 'Campylobacter', la resistencia a la eritromicina, un tratamiento de primera línea para las infecciones causadas por esta bacteria en humanos, ha disminuido en varios países durante la última década, tanto en humanos como en algunos animales destinados a la producción de alimentos.

Además, la resistencia combinada a antimicrobianos de importancia crítica, es decir, la resistencia a más de uno de estos antimicrobianos al mismo tiempo, sigue siendo generalmente baja en 'Salmonella', 'Campylobacter' y 'E. coli'.

En contraposición, el documento recoge que este tipo de mejoras se han visto ralentizadas en el caso de 'E. coli', donde los niveles de resistencia a ciertas sustancias en las aves de corral se han estabilizado en lugar de seguir disminuyendo. Sin embargo, algunos países lograron reducir la resistencia a los antimicrobianos en los animales destinados a la producción de alimentos, lo que contribuyó a una mejora general a nivel de la UE.

TRABAJAR DESDE EL ENFOQUE 'ONE HEALTH'

Desde el ECDC, el científico jefe, Piotr Kramarz, ha recordado que la resistencia a los antimicrobianos en bacterias comunes transmitidas por alimentos pone de manifiesto la "estrecha relación" entre la salud humana, animal y el sistema alimentario.

Por ello, ha instado a los países a seguir trabajando desde un enfoque 'One Health' (Una Salud), que reconoce la interconexión entre estos tres ámbitos. "Proteger la eficacia de los antimicrobianos requiere una acción coordinada mediante un sólido enfoque de 'Una Salud', ya que la resistencia a los antimicrobianos nos afecta a todos", ha destacado Kramarz.

El ECDC ha destacado que, aunque se han logrado avances en algunas áreas, el uso continuo y responsable de antimicrobianos en todos los sectores, combinado con prácticas eficaces de prevención de infecciones, salud animal y seguridad alimentaria, sigue siendo esencial para frenar la aparición y propagación de bacterias resistentes a los antimicrobianos y proteger la salud pública en toda Europa.