El doble de aditivos en la cesta 'veggie': el estudio que cuestiona lo que comes a diario

Archivo - Persona con cesta de la compra - ADENE SANCHEZ/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio pionero sobre productos de supermercado del Instituto Joseph Whittaker para la Nutrición Óptima (Reino Unido) ha revelado que, en total, los productos de origen vegetal analizados contenían el doble de aditivos alimentarios que sus equivalentes de origen animal. El trabajo se recoge en 'Food Additives & Contaminants'.

En general, los productos de origen vegetal contenían más aditivos, más ingredientes y más aditivos alimentarios (números E) que sus homólogos de origen animal. En este contexto los investigadores del citado instituto, Joseph Whittaker, Vivienne Alexa Robinson y Elouise Redmayne analizaron 71 pares de productos similares, tanto de origen animal como vegetal, de un supermercado británico no identificado, disponibles en sus estantes a finales de octubre de 2025.

El equipo emparejó los productos basándose en diversos factores, como los ingredientes, el envase y el tamaño, para lograr la mayor similitud posible. Por ejemplo, la leche de almendras se emparejó con la leche normal, los brownies veganos con los brownies tradicionales y la carne vegetal con la carne convencional. Otros productos incluidos fueron la lasaña, la ensalada de col, el pesto, la mayonesa, el yogur y el pastel. La gama de productos utilizada se comercializaba como de origen vegetal, pero todos los productos eran también veganos.

En general, los resultados mostraron que el número total de aditivos alimentarios en los productos de origen vegetal fue de 199, en comparación con los 100 de sus equivalentes de origen animal. Igualmente, el número total de ingredientes en la gama de origen vegetal era de 1.566. En la gama de origen animal, era de 1.110.

Por otra parte, se identificaron 39 números E en la gama de productos de origen vegetal y 31 en la de origen animal. (En total, se identificaron 50 números E, de los cuales 20 aparecieron en ambos grupos). En lo que respecta a aditivos, ingredientes y números E, la diferencia entre los productos de origen vegetal y los de origen animal fue más marcada en los productos lácteos, cárnicos y pesqueros, así como en sus sustitutos de origen vegetal.

"Encontramos aproximadamente el doble de aditivos alimentarios en la muestra total de productos de origen vegetal en comparación con los de origen animal: 199 frente a 100", asegura el autor principal, Joseph Whittaker, profesor del ION.

"Sin embargo, aunque encontramos que los productos de origen vegetal contenían más aditivos alimentarios, esto no implica necesariamente un mayor riesgo para la salud. En primer lugar, solo analizamos una gama de productos, por lo que no podemos generalizar a todos los productos de origen vegetal. En segundo lugar, no evaluamos la cantidad ni la concentración de los aditivos alimentarios utilizados, ni la frecuencia ni la cantidad con la que las personas consumen estos productos; por lo tanto, en esencia, desconocemos el nivel de exposición a los aditivos alimentarios derivados de estos productos. Y, por último, todos los aditivos alimentarios utilizados en estos productos cumplen con la normativa británica de seguridad alimentaria".

¿SIGNIFICA ESTO UN RIESGO REAL PARA LA SALUD?

El consumo de alimentos de origen vegetal está en auge. Los datos de una encuesta realizada en el Reino Unido muestran una tendencia a la baja en el consumo de carne: de 103,7 a 86,3 g per cápita al día en la década de 2018-2019. Los datos de una encuesta dietética en Estados Unidos revelan que la proporción de adultos que siguen una dieta basada en plantas aumentó del 14,4% al 17,2% entre 1999-2000 y 2017-2020. Y un estudio flamenco halló que el número de adultos flexitarianos aumentó del 5,3% al 9,2% entre 2011 y 2020.

Joseph añade: "Nuestro estudio llega en un momento especialmente importante, ya que las dietas basadas en plantas están ganando popularidad y cada vez más personas optan por alternativas vegetales, pero también les preocupa la cantidad de aditivos alimentarios en sus alimentos. Esto se conoce como la tendencia de la 'etiqueta limpia'. Además, intentan evitar los alimentos ultraprocesados ??y sus posibles efectos negativos para la salud, aunque nuestro estudio no se centró en este aspecto".

La principal limitación de la investigación realizada fue la reducida muestra de productos utilizada, procedentes de una sola gama de productos de supermercado.

El equipo de autores sugiere que futuras investigaciones deberían intentar replicar los hallazgos en otras gamas de productos, incluyendo diferentes marcas y productos disponibles en otros países. "Si los resultados futuros coinciden con los nuestros, podríamos empezar a generalizar más sobre los productos de origen vegetal y tener mayor certeza en nuestras conclusiones", matiza Joe.

Un aspecto realmente interesante que nuestro estudio no evaluó es el nivel de procesamiento de los productos de origen vegetal", concluye. "Es posible que muchos de estos productos estén altamente procesados, y que las personas que adoptan una dieta basada en plantas y consumen muchos de estos productos terminen consumiendo alimentos muy refinados. Creo que se debería investigar más a fondo este aspecto, sobre todo teniendo en cuenta la popularidad actual de estas dietas".