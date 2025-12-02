Dietistas-Nutricionistas alertan de los intereses que esconde la desinformación en nutrición y exigen mayor ética

Archivo - Imagen de recurso de gente comiendo. - DISOBEYART/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas (CGCODN) ha celebrado, junto a la Academia Española de Nutrición y Dietética y con la colaboración de Ágora Nutrición, un 'webinar' en el que divulgadores y especialistas en comunicación científica han alertado sobre los intereses ocultos detrás de la desinformación en nutrición y han reclamado mayor ética y pensamiento crítico.

"La desinformación siempre tiene un interés detrás. Estos mensajes suelen diseñarse para generar una reacción emocional intensa: si un contenido provoca miedo, indignación o euforia, es una 'red flag' que nos debe hacer sospechar", ha indicado Beatriz Robles, dietista-nutricionista y tecnóloga de alimentos.

Además, se ha señalado que determinados colectivos son especialmente susceptibles a estos engaños. Xusa Sanz, dietista-nutricionista, enfermera, especializada en salud de la mujer ha destacado durante el encuentro que "donde hay una insatisfacción, hay un nicho de mercado, y por este motivo las mujeres resultan más vulnerables a la desinformación".

Otra de las temáticas centrales ha sido intrusismo y la ética profesional en redes sociales. Durante el 'webinar', Miguel Ángel Lurueña, tecnólogo de alimentos, ha recordado que "es ilegal que un profesional sanitario utilice su autoridad para generar miedo sobre un producto o crear una supuesta urgencia que desemboca en la venta de suplementos o programas propios".

Además, ha reivindicado que "la ética no se legisla, la responsabilidad del profesional debe ir más allá de cumplir normas, integrando un compromiso real con la veracidad y el interés del paciente o consumidor". Los participantes también han pedido una reflexión profunda sobre los modelos actuales de divulgación y sobre la necesidad de reconocer la comunicación científica como una salida profesional más dentro de la dietética y la nutrición.