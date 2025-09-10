La dieta que te hace perder peso... y sentirte más feliz contigo mismo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sentirse bien con el propio cuerpo y con la mente al mismo tiempo puede parecer un desafío, pero cada vez más expertos coinciden en que la nutrición juega un papel clave en nuestro bienestar emocional. No se trata solo de perder kilos: ciertos hábitos alimenticios pueden ayudar a mejorar el ánimo, aumentar la energía y favorecer la sensación de satisfacción personal, convirtiéndose en aliados cotidianos para cuidar tanto la mente como el cuerpo.

Esto lo ha demostrado un nuevo estudio de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos) muestra una asociación entre al menos 10 semanas de seguir una dieta cetogénica bien formulada y una disminución de aproximadamente el 70% en los síntomas de depresión entre un pequeño grupo de estudiantes universitarios.

El estudio se publica en la revista 'Translational Psychiatry'.

Además de la reducción de la depresión, tanto autoinformada como evaluada por el médico, el bienestar general de los estudiantes casi se triplicó y su rendimiento mejoró en diversas tareas cognitivas. Todos los participantes, excepto uno, también perdieron peso.

CÓMO LA DIETA CETOGÉNICA PUEDE MEJORAR EL ESTADO DE ÁNIMO

Los 16 estudiantes que completaron el ensayo piloto recibían medicación, terapia o ambas para el trastorno depresivo mayor antes de comenzar la dieta cetogénica. Los hallazgos sugieren que lograr la cetosis nutricional a través de la dieta es una terapia complementaria viable para la depresión y allana el camino para un ensayo clínico más amplio, según los investigadores.

El estudio piloto no contó con un grupo de control sin dieta cetogénica para la comparación. Investigaciones previas sugieren que la medicación y la terapia reducen los síntomas depresivos en aproximadamente un 50% en un período similar.

"Mucha gente está sufriendo ahora mismo, así que es gratificante proponer una posible solución", expresa Jeff Volek, doctor en filosofía, autor principal del estudio y profesor de ciencias humanas en la Universidad Estatal de Ohio.

"Aún queda mucho por hacer, pero dado que existe evidencia de sus beneficios, ampliar el acceso a una dieta cetogénica bien formulada como complemento al tratamiento de la depresión es algo que merece la pena considerar". El laboratorio de Volek se asoció con expertos en salud mental de la Universidad Estatal de Ohio para diseñar y completar el ensayo con adultos jóvenes que estudian en la universidad.

El estrés, la ansiedad y la depresión son el principal impedimento para el desempeño académico de los estudiantes universitarios estadounidenses, comenta el coautor Ryan Patel, psiquiatra de la Oficina de Asesoramiento y Servicio de Consulta de Vida Estudiantil de la Universidad Estatal de Ohio: Alrededor del 40% de los estudiantes universitarios informan síntomas de depresión, y aproximadamente la mitad de ellos están recibiendo tratamiento de algún tipo.

"Tenemos una brecha en el tratamiento, ya que tenemos más estudiantes con problemas de salud mental de los que pueden recibir tratamiento profesional", asegura Patel. "Es necesario encontrar maneras de ayudar a los estudiantes a gran escala. Y la nutrición es una forma de lograrlo", añade.

Se inscribieron veinticuatro estudiantes en el ensayo y 16 estudiantes (10 mujeres y seis hombres con una edad promedio de 24 años) completaron todo el estudio. Los participantes recibieron una amplia formación sobre la dieta cetogénica, que consiste en consumir menos de 50 gramos de carbohidratos al día, combinados con un mayor consumo de grasas y una ingesta moderada de proteínas. La dieta cetogénica convierte la grasa en cetonas, que las células del cuerpo y el cerebro utilizan como alternativa a la glucosa, y está diseñada para alcanzar un estado de cetosis nutricional, cuando el cuerpo tiene mayor acceso a las cetonas como combustible y molécula de señalización.

ADHERENCIA A LA DIETA Y RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS

"Era fundamental asegurar que los participantes supieran en qué se metían", incide Drew Decker, primer autor del estudio y estudiante de posgrado en el laboratorio de Volek. "Y gran parte del aumento de las probabilidades de adherencia a la dieta se debió a hablar con cada individuo sobre lo que le gusta y lo que no le gusta comer para poder ofrecerles sugerencias personalizadas sobre cómo estructurar su dieta".

El equipo también proporcionó 10 comidas iniciales completas, ofreció consejos y refrigerios consistentes durante la primera mitad del ensayo y se comunicó con los participantes a lo largo del estudio mediante una aplicación privada. Se les recomendó a los estudiantes que comieran cuando tuvieran hambre y terminaran de comer cuando estuvieran saciados, y que no se preocuparan por las calorías.

Al inicio del estudio y durante un periodo de 10 a 12 semanas, los estudiantes reportaron síntomas depresivos mediante el Cuestionario de Salud del Paciente-9 (PHQ-09), el instrumento estándar para medir la gravedad de la depresión en entornos clínicos, y completaron el Índice de Bienestar Cinco de la Organización Mundial de la Salud (OMS-5). También realizaron una serie de pruebas cognitivas que evaluaron la memoria episódica y de trabajo, la velocidad de procesamiento, la función ejecutiva, la atención y el control inhibitorio.

La coautora Jennifer Cheavens, profesora de psicología clínica en la Universidad Estatal de Ohio, supervisó las evaluaciones clínicas de los participantes antes y durante el ensayo. "Una de las cosas que realmente queríamos asegurar era que ofreciéramos tratamiento a las personas que cumplían los criterios diagnósticos de trastorno depresivo mayor", detalla Cheavens. "Cada participante tuvo una entrevista inicial de aproximadamente dos horas y media, y posteriormente evaluaciones semanales de sus síntomas".

Los estudiantes también fueron examinados para garantizar que no tuvieran ninguna contraindicación para una dieta cetogénica, como un índice de masa corporal menor de 20, trastornos alimentarios, embarazo o alto consumo de alcohol.

BENEFICIOS DE LA DIETA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y COGNITIVO

Los resultados desvelaron que los participantes alcanzaron la cetosis, basada en una medición de los valores de cetonas en su sangre, el 77% de las veces, lo que indica una buena adherencia a la dieta.

Así, las puntuaciones de depresión autoinformadas disminuyeron un 35 % para la segunda semana y alcanzaron una mejora del 67 % entre las semanas 10 y 12. La gravedad de los síntomas varió, pero ninguno empeoró. De esta forma, las evaluaciones de depresión calificadas por el médico en la semana seis y en la semana 10 a 12 disminuyeron en un 59% y un 71%, respectivamente.

En la segunda semana, las calificaciones percibidas del bienestar global se habían duplicado, y mejoraron a casi el triple al final de la intervención. Como grupo, los participantes perdieron un promedio de 11 libras y su grasa corporal disminuyó un 2,4%; la mayoría superó la caída clínicamente significativa del 5% de pérdida de peso. Como grupo, el desempeño de los participantes mejoró en las tareas cognitivas que evaluaban la memoria episódica, la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva. No se encontraron cambios significativos en el colesterol ni en los triglicéridos.

Patel, quien se reunió con los estudiantes durante todo el ensayo, dijo que la magnitud de la reducción de los síntomas depresivos relacionados con la dieta cetogénica fue notable.

"El efecto promedio de los medicamentos y la terapia después de 12 semanas es de aproximadamente el 50%, y observamos un resultado sustancialmente mayor", asegura. "Es un hallazgo impresionante: en general, en este contexto real, todos mejoraron, y en general, nuestros participantes no necesitaron más tratamiento ni intervención de emergencia".

Durante más de dos décadas, Volek ha estado estudiando las aplicaciones terapéuticas de la cetosis para afecciones como enfermedades cardíacas y cáncer, así como para el rendimiento atlético y la salud y resiliencia de los soldados.

"La idea es que la dieta cetogénica funciona a través de una variedad de mecanismos potencialmente diferentes: hay toda una gama de adaptaciones metabólicas fisiológicas a la dieta que podrían superponerse con parte de la fisiopatología de la depresión", detalla Volek.