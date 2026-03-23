Archivo - Dieta sana, ejercicio y evitar tóxicos son "los pilares del tratamiento en osteoporosis primaria", según un experto - HARBUCKS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cirujano ortopédico y traumatólogo de los hospitales Universitario Ramón y Cajal y Ruber Internacional de Madrid, el doctor Alejandro Ordas, ha afirmado que "los pilares del tratamiento en osteoporosis primaria son una dieta sana, evitar hábitos tóxicos y el ejercicio físico que incluya rutinas de fuerza mínimo tres días por semana, ejercicio aeróbico suave y de equilibrio".

"Si bien en ocasiones no se puede prevenir completamente la aparición de esta enfermedad, sí se puede en muchos casos paliar sus efectos y prevenir la aparición de fracturas, que son las verdaderas causantes de la pérdida de calidad de vida y mortalidad en estos pacientes", ha indicado durante su participación en la XIX Jornada de Formación básica en Dolor 'Dr. Manuel J Rodríguez', celebrada en la localidad malagueña de Benalmádena.

En concreto, Ordas ha intervenido en la mesa 'Más allá del dolor: abordaje integral de la osteoporosis en la consulta', organizada con la colaboración de la compañía farmacéutica Grünenthal en el marco de esta cita desarrollada por la Fundación Andaluza del Dolor (FAD). En la misma, ha señalado que la osteoporosis "suele debutar con una fractura tras un impacto o caída leve que, en condiciones normales, no se produciría".

EL CRIBADO O DETECCIÓN PRECOZ "ES FUNDAMENTAL"

Por esta razón, considera que "el cribado o detección precoz es fundamental". "En la población de riesgo, hay que realizar una analítica de sangre, estimar su riesgo de fractura en base a antecedentes personales, familiares, medicación habitual, edad y sexo y, en ocasiones, es necesaria una densitometría ósea, que también sirve para monitorizar la progresión de esta patología", ha explicado al respecto.

Las consultas de Atención Primaria "priorizamos a las mujeres postmenopáusicas y a varones mayores de 50 años, con especial atención a personas que están en tratamiento con glucocorticoides durante más de tres meses y más de cinco miligramos al día", ha indicado el médico de Familia en un centro de la sierra norte de Sevilla, el doctor Álvaro Alcaide.

A su juicio, "enfermeros, médicos de Familia y urgencias hospitalarias, traumatólogos y reumatólogos" deben estar "implicados" en "el manejo de la osteoporosis", que en los casos avanzados incluye tratamientos farmacológicos que permiten ganar masa ósea o frenar su pérdida. El objetivo es "garantizar una atención integral y dar, entre todos, un mensaje unánime de apoyo al paciente y a su familia", ha finalizado.