Una dieta saludable durante el embarazo se asocia con un menor riesgo de cólicos y eccema en los bebés

Archivo - Mujer embarazada comiendo. Nutrición. Embarazo. - SANYASM/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard, el Hospital Infantil de Boston y el Instituto de Atención Médica Harvard Pilgrim, en Estados Unidos, muestra que los bebés nacidos de madres que siguieron una dieta saludable de estilo mediterráneo durante el embarazo tuvieron un menor riesgo de padecer cólicos y eccema.

Los investigadores también descubrieron que el consumo regular de mariscos durante el embarazo ayudó a reducir el riesgo de que el bebé desarrollara estas afecciones. El estudio se publica en 'JAMA Network Open'.

"Nuestros estudios previos han demostrado que los bebés que padecieron cólicos tienen mayores tasas de afecciones atópicas en la edad adulta, como asma, rinitis estacional y alergias alimentarias", informa la autora principal, Jenifer Lightdale, jefa asociada de la División de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición del Hospital Infantil de Boston y profesora de pediatría en la Facultad de Medicina de Harvard.

"Nuestro nuevo estudio es el primero en analizar cómo la dieta prenatal puede influir en los cólicos, y en particular en la combinación de cólicos y eccema, ya que los bebés que presentan ambas afecciones en la infancia pueden tener un mayor riesgo de desarrollar diversas manifestaciones de alergias en la edad adulta".

Investigaciones previas sobre la dieta y los cólicos se han centrado en si los cambios en la alimentación después del parto en madres lactantes, o en la elección de fórmulas infantiles, pueden afectar los síntomas de los cólicos una vez que estos se presentan. En este estudio, los investigadores examinaron si los hábitos alimenticios de las mujeres durante el embarazo estarían asociados con el riesgo de cólicos en sus bebés, en particular la combinación de cólicos y eccema.

Más de 1.300 mujeres embarazadas fueron reclutadas para el estudio Project Viva en clínicas prenatales del este de Massachusetts entre abril de 1999 y noviembre de 2002. Las participantes completaron cuestionarios de alimentación periódicos, que los investigadores calificaron según la Puntuación de la Dieta Mediterránea (PDM) y el Índice de Inflamación Dietética (IID). Una PDM alta indicaba una dieta más saludable, con un alto consumo de frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y grasas saludables, y un consumo moderado de lácteos y proteínas magras.

Una PID alta indicaba una dieta menos saludable, con un alto consumo de carnes rojas o procesadas, bebidas azucaradas, sodio y cereales refinados. Las participantes también informaron sobre su consumo de alimentos comúnmente alergénicos, como cacahuetes, mantequilla de cacahuete y otros frutos secos; pescado y marisco; y huevos y lácteos.

Los investigadores hallaron que el 26% de los bebés del estudio padecían cólicos, y el 5% presentaban tanto cólicos como eccema. Las madres que seguían más de cerca la dieta mediterránea tenían un riesgo significativamente menor de tener un bebé con cólicos y eccema: cada punto más alto en la escala MDS se asoció con una reducción del riesgo del 15%. Por el contrario, cada punto más alto en la escala DII se asoció con un riesgo un 34% mayor.

Al analizar alimentos conocidos por ser alérgenos comunes, los investigadores descubrieron que por cada porción semanal de mariscos que consumía una mujer embarazada, su bebé tenía un 25% menos de probabilidades de padecer cólicos y eccema. Otros alimentos alergénicos típicos, como los lácteos, los huevos y los frutos secos, no se relacionaron con tener un bebé con cólicos y eccema. Los investigadores calcularon que todas las asociaciones encontradas en el estudio eran más fuertes entre los bebés cuyas madres tenían antecedentes de alergias.

"Nuestros hallazgos ofrecen una razón más para ayudar a las mujeres embarazadas a lograr una dieta sana y equilibrada, con especial énfasis en el consumo de mariscos", apunta la primera autora, Emily Oken, presidenta del Instituto Harvard Pilgrim Health Care y profesora del Departamento de Nutrición de la Escuela Harvard Chan.

"Las madres desean hacer todo lo posible por sus bebés, pero a menudo existen barreras financieras y estructurales que les impiden acceder a una nutrición saludable. Esperamos que nuestro estudio sea útil no solo para las personas y las familias, sino también para los programas y servicios que apoyan la salud y la nutrición de las mujeres, incluidos los programas federales como WIC y SNAP, así como los programas administrados por los planes y sistemas de salud, como las iniciativas 'la alimentación es medicina'".