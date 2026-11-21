Archivo - Mujer comiendo manzanas en el desayuno. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'EAT-Lancet' o Dieta de Salud Planetaria, diseñada para ser saludable tanto para las personas como para el planeta, también está relacionada con un menor riesgo de enfermedad hepática esteatósica asociada a la disfunción metabólica (MASLD, por sus siglas en inglés), caracterizada por la acumulación de grasa en el hígado, según un análisis de más de 100.000 adultos del Reino Unido publicado en 'The Innovation Nutrition'.

En 2025, la segunda Comisión EAT-Lancet actualizó la Dieta para la Salud Planetaria (PHD 2.0), un marco que prioriza los alimentos de origen vegetal y limita los de origen animal, las grasas saturadas, el azúcar y el sodio. Se desconocía en gran medida si seguir esta dieta actualizada guardaba relación con el riesgo de padecer MASLD.

Un equipo liderado por los autores Tao Huang, de la Universidad de Pekín, y Shunming Zhang, de la Universidad Xi'an Jiaotong, ambas en China, analizó a 107.940 participantes del Biobanco del Reino Unido que completaron al menos dos evaluaciones dietéticas de 24 horas.

La adherencia a PHD 2.0 se puntuó con dos índices: el índice EAT-Lancet 2.0 (0-45 puntos) y un Índice de Dieta de Salud Planetaria modificado (0-150 puntos). Se identificaron nuevos casos de MASLD a través de registros de salud electrónicos durante un seguimiento medio de 10,5 años, durante el cual 775 participantes desarrollaron MASLD.

El equipo también utilizó imágenes de resonancia magnética para medir la grasa hepática y la fibroinflamación, definida por T1 corregido por hierro elevado.

Los participantes en el cuartil de mayor adherencia tuvieron un riesgo sustancialmente menor de desarrollar MASLD que aquellos en el cuartil más bajo. El riesgo disminuyó escalonadamente a través de los cuartiles: razones de riesgo de 0,86, 0,81 y 0,66 a través de cuartiles crecientes del índice EAT-Lancet 2.0, y 0,84, 0,80 y 0,61 para el Índice de Dieta de Salud Planetaria modificado, equivalente a un riesgo aproximadamente 34-39 % menor en el más alto, con tendencias significativas de dosis-respuesta.

La resonancia magnética mostró una historia consistente: al comparar los cuartiles extremos, una mayor adherencia se asoció con una menor grasa hepática (razones de probabilidad 0,56 y 0,59) y menores probabilidades de T1 corregido por hierro elevado (0,63 y 0,61).

Los autores concluyen que una mayor adherencia a la dieta PHD 2.0 se asocia con un menor riesgo de MASLD y biomarcadores de imagen favorables, lo que amplía la evidencia científica de la dieta actualizada para la salud planetaria más allá de los resultados cardiometabólicos.

Al tratarse de un estudio de cohorte observacional, no puede demostrar causalidad, señalan los autores, ya que la dieta se basó en autoinformes y los hallazgos provienen de una población del Reino Unido predominantemente de mediana edad y mayor. Pero insisten en que, si se confirman en otras cohortes y poblaciones, los resultados sugieren que una dieta elegida para la salud planetaria también podría beneficiar al hígado.