Una dieta para la salud planetaria basada en vegetales se relaciona con un menor riesgo de enfermedades cardíacas

Archivo - Mujer comiendo manzanas en el desayuno. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de 20 años realizado con más de 65.000 mujeres posmenopáusicas de la Universidad de California, Irvine (Estados Unidos) revela que una mayor adherencia a la Dieta de Salud Planetaria se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en general, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca.

Los resultados mostraron que las mujeres cuya dieta se ajustaba más a la Dieta de Salud Planetaria tenían un riesgo de enfermedad cardiovascular un 28% menor en comparación con las mujeres del grupo con menor adherencia. Sin embargo, incluso una adherencia moderada a la dieta se asoció con un menor riesgo. Estos resultados se presentan en NUTRITION 2026, la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Nutrición, (Washington, D.C., Estados Unidos).

La Dieta para la Salud Planetaria hace hincapié en alimentos como frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y grasas insaturadas, al tiempo que limita alimentos como las carnes rojas y procesadas, los azúcares añadidos, los cereales refinados y las grasas saturadas.

"Nuestros resultados sugieren que las personas no necesitan seguir una dieta perfecta o muy restrictiva para obtener beneficios potenciales para la salud cardiovascular", detalla Donya Shahamati, estudiante de doctorado en salud pública de la Universidad de California, Irvine. "Esto es especialmente importante para las mujeres posmenopáusicas, ya que el riesgo cardiovascular aumenta con la edad y tiende a incrementarse después de la menopausia".

"Adoptar una dieta más basada en vegetales y de mayor calidad se puede lograr mediante pequeños cambios realistas", insiste Shahamati. "Estos cambios podrían incluir llenar la mitad del plato con verduras con más frecuencia; usar aguacate o aceite de oliva en lugar de mantequilla; elegir avena o cereales integrales para el desayuno; o probar una comida sin carne una vez por semana".

Para esta nueva investigación, los investigadores dieron seguimiento a 66.892 participantes de la Iniciativa para la Salud de la Mujer (WHI, por sus siglas en inglés), un estudio nacional de salud a largo plazo financiado por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los Institutos Nacionales de la Salud.

Todas las mujeres incluidas en el análisis no padecían enfermedades cardiovasculares al inicio del estudio (1994-1998) y contaban con información completa sobre su dieta y otros factores importantes relacionados con la salud y el estilo de vida.

Utilizando la información recopilada mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos administrado al inicio del estudio, los investigadores calcularon un Índice de Dieta para la Salud Planetaria para cada participante.

Las puntuaciones más altas indicaban una dieta más acorde con la Dieta para la Salud Planetaria. Posteriormente, dividieron a las mujeres en cinco grupos según el grado de concordancia de sus dietas con dicha dieta.

Las mujeres, que tenían alrededor de 63 años al inicio del estudio, fueron seguidas durante aproximadamente 20 años para observar quiénes desarrollaban enfermedades cardiovasculares. Al analizar los datos, los investigadores ajustaron varios factores que podrían afectar el riesgo cardiovascular, como la edad, la raza y el origen étnico, la educación, los ingresos, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la actividad física, el índice de masa corporal y la ingesta calórica total.

"No solo analizamos las enfermedades cardiovasculares en general", matiza Shahamati. "También examinamos por separado la cardiopatía coronaria, el accidente cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca. Esto nos ayudó a ver si el patrón era similar en los diferentes tipos de resultados cardiovasculares".

En general, los resultados mostraron que las mujeres del grupo cuyas dietas se ajustaban más a la Dieta de Salud Planetaria presentaban el menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Estas mujeres también mostraron un menor riesgo de cardiopatía, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular en comparación con las mujeres del grupo con menor adherencia a la dieta.

Sin embargo, incluso una adherencia moderada a la dieta se asoció con una disminución del riesgo, y cada aumento de 10 puntos en la puntuación del Índice de Dieta para la Salud Planetaria se relacionó con una mayor reducción del riesgo.

Los investigadores advierten que un estudio observacional como este no puede demostrar que la dieta haya causado directamente el menor riesgo en las mujeres.

El equipo de investigación está explorando otros aspectos de la dieta y la salud en la población de adultos mayores. Por ejemplo, están analizando cómo cambia la calidad de la dieta con el tiempo en esta población, información que podría contribuir a un envejecimiento saludable y a la prevención de enfermedades crónicas.