La dieta mediterránea podría preservar la función cognitiva gracias a la microbiota

TARRAGONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el Instituto de Investigación Sanitària Pere Virgili (IISPV) de Tarragona ha mostrado que seguir una dieta mediterránea no solo es beneficioso para el corazón y el metabolismo, sino que podría ayudar a preservar la función cognitiva durante el envejecimiento a través de la microbiota intestinal.

En concreto, el trabajo, publicado en la revista 'BMC Medicine', ha mostrado que este patrón alimentario se asoció a una microbiota intestinal más saludable y a un deterioro cognitivo más lento en personas mayores con sobrepeso o obesidad y síndrome metabólico, informa la URV en un comunicado de este viernes.

El equipo ha analizado datos de 746 adultos mayores con alto riesgo cardiometabólico, seguidos durante 6 años, y han evaluado el grado de adherencia a la dieta mediterránea, la composición de la microbiota intestinal y la evolución de su función cognitiva a lo largo del tiempo.

RESULTADOS

Los resultados indican que las personas que seguían de forma más fiel este patrón alimentario presentaban una microbiota intestinal más favorable y una evolución cognitiva más positiva.

Uno de los aspectos más innovadores del trabajo es la identificación de una 'huella microbiana' propio de la dieta mediterránea, un biomarcador basado en la presencia y abundancia de determinados bacterios asociados a este tipo de alimentación que también se relaciona con un deterioro cognitivo más lento.

Los autores del trabajo apuntan que el hallazgo aporta "nuevas pistas" sobre los mecanismos biológicos que explican los beneficios de la dieta mediterránea sobre el cerebro.

UNA "PIEZA CLAVE"

La primera autora del trabajo e investigadora predoctoral de la URV, Jiaqi Ni, ha remarcado que el estudio muestra que la microbiota intestinal es una "pieza clave" en los beneficios cognitivos de la dieta mediterránea.

Por su parte, el catedrático de la URV y director del estudio, Jordi Salas-Salvadó, ha destacado que identificar una huella microbiana asociada a la dieta mediterránea abre "nuevas oportundiades" para diseñar intervenciones nutricionales o microbianas orientadas a promover un envejecimiento cognitivo saludable.