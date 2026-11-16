La dieta keto también puede provocar inflamación: la clave está en el tipo de grasa

Archivo - Dieta cetogénica, - WILDPIXEL/ISTOCK - Archivo

MADRID 13 (EUROPA PRESS)

La dieta cetogénica es rica en grasas y baja en carbohidratos, con el objetivo de inducir la cetosis, un estado metabólico en el que el cuerpo quema grasas y cetonas como combustible en lugar de glucosa. Si bien numerosos estudios previos han demostrado los beneficios antiinflamatorios de la dieta cetogénica, otros han revelado un aumento de la inflamación y otros efectos perjudiciales.

Una nueva investigación del Centro Oncológico de la Universidad de Cincinnati (Estados Unidos) ha descubierto que una dieta cetogénica rica en ácidos grasos saturados de cadena larga puede aumentar la inflamación. El estudio, dirigido por el doctor David Gius, director del Centro Oncológico, se publica en la revista 'Science Advances'.

NO TODAS LAS DIETAS CETOGÉNICAS TIENEN LOS MISMOS EFECTOS

"Seguimos los datos de la investigación mientras estudiábamos un aspecto diferente de las dietas cetogénicas y encontramos algo inesperado", señala David Gius, director del Centro Oncológico, quien también es profesor en el Departamento de Oncología Radioterápica de la Facultad de Medicina de la UC y médico de UC Health. "Nuestros estudios anteriores han demostrado que no todas las dietas cetogénicas son iguales, ya que las diferentes grasas provocan distintos cambios metabólicos".

En este estudio, Gius y su equipo administraron dietas cetogénicas compuestas por diferentes ácidos grasos a modelos animales de ratones y ácidos grasos individuales a modelos de cultivo de tejidos.

"Hemos observado que los ácidos grasos saturados de cadena larga parecen favorecer una respuesta inmunitaria inflamatoria, mientras que los ácidos grasos insaturados y de cadena media tienden a favorecer las características antiinflamatorias."

Los hallazgos demuestran que el aumento observado en la inflamación está mediado por la señalización del estrés mitocondrial y la activación de las células inmunitarias.

EL TIPO DE GRASA TAMBIÉN PODRÍA INFLUIR EN LA RESPUESTA A LA INMUNOTERAPIA

Al combinar estos hallazgos con los de publicaciones anteriores del equipo en 'Science Advances' (2024) y 'Cell Report's (2025), se sugiere que es necesario considerar múltiples factores para lograr el resultado deseado en una dieta cetogénica, incluidas las fuentes de grasa en la dieta.

En el contexto del cáncer, Gius asegura que las dietas cetogénicas podrían alterar el microambiente tumoral de manera que mejore los resultados del tratamiento de inmunoterapia.